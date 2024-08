Ceny ropy pokračujú v poklese: Cena Brentu skĺzla pod 78,30 dolárov za barel

Foto: pixabay.com/Terry McGraw

Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v poklese, pričom cena Brentu klesla pod 78,30 USD za barel (159 litrov). Ceny smerom nadol potlačili najmä informácie o vývoji ropných zásob v USA. Informuje o tom správa z agentúry Reuters a údaje agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 10.38 h SELČ 78,27 USD (70,41 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 38 centov (0,48 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,19 USD/barel, čo predstavuje pokles o 33 centov (0,44 %).

Obidva kontrakty zaznamenali na záver predchádzajúceho obchodovania pokles cien o viac než jedno %. Dôvodom boli najmä informácie z USA, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v minulom týždni v podstatne menšom rozsahu, než sa čakalo. Pokles dosiahol 846 000 barelov, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom o 2,3 milióna barelov.

Opačným smerom na ceny ropy však pôsobia správy z Líbye, kde v dôsledku politických konfliktov zastavila ropná spoločnosť NOC produkciu z niektorých kľúčových ložísk. Jedna z firiem poskytujúcich poradenstvo na ropnom trhu odhaduje, že výpadky produkcie by mohli predstavovať od 900 000 do jedného milióna barelov denne, a to počas niekoľkých týždňov.