Ceny ropy po útoku na ruský prístav prudko vzrástli, ovplyvní to aj Slovensko?

Ceny ropy v piatok (12. 9.) v závere obchodovania vzrástli po tom, čo ukrajinský útok dronom pozastavil nakládku z najväčšieho prístavu v západnom Rusku. Ale zisky komodity obmedzili obavy o dopyt v USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 62,69 USD (53,50 eura). To bolo o 32 centov alebo 0,5 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 62 centov alebo 0,9 % na 66,99 USD za barel.

