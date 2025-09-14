Ceny ropy po útoku na ruský prístav prudko vzrástli, ovplyvní to aj Slovensko?

Ceny ropy v piatok (12. 9.) v závere obchodovania vzrástli po tom, čo ukrajinský útok dronom pozastavil nakládku z najväčšieho prístavu v západnom Rusku. Ale zisky komodity obmedzili obavy o dopyt v USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 62,69 USD (53,50 eura). To bolo o 32 centov alebo 0,5 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 62 centov alebo 0,9 % na 66,99 USD za barel.