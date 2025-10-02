Ceny ropy po troch dňoch poklesu opäť rastú: G7 chystá nové sankcie proti Rusku

Ministri financií a guvernéri centrálnych bánk pózujú na spoločnej fotografii na stretnutí skupiny G7. TASR/AP Photo/Antonio Calanni
TASR

Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli. K zotaveniu po troch dňoch strát vyvolaných obavami z nadmernej ponuky na trhu prispela možnosť zavedenia dodatočných sankcií zameraných na ruský energetický sektor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.08 h SELČ 65,73 USD (56,06 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 38 centov (0,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 62,14 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 35 centov (0,57 %).

Ministri financií krajín skupiny G7 v stredu oznámili, že sa zamerajú na štáty a subjekty, ktoré naďalej zvyšujú nákupy ruskej ropy, a na tých, ktorí napomáhajú obchádzaniu sankcií. Spojené štáty tiež poskytnú Ukrajine spravodajské informácie, ktoré môžu pomôcť pri útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru prostredníctvom rakiet dlhého doletu. Pre Reuters to uviedli zdroje oboznámené s problematikou, ktoré potvrdili skoršiu správu denníka Wall Street Journal.

Trhy naďalej očakávajú, že ropné zoskupenie OPEC+ na svojom zasadnutí 5. októbra oznámi ďalšie zvyšovanie produkcie. Objavili sa aj informácie, že objem ťažby môže vzrásť až o 500.000 barelov denne, producenti však správy o takomto zvýšení označili za zavádzajúce.

