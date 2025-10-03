Ceny ropy po krátkom raste opäť padajú: OPEC+ chystá zvýšenie produkcie, ceny klesli o 7 %

Po vytrvalom poklese v minulých dňoch zaznamenali ceny ropy v piatok rast, za celý týždeň však v dôsledku predchádzajúceho vývoja smerujú k výraznému poklesu. Náladu na trhoch počas tohto týždňa do veľkej miery ovplyvňovali informácie o plánoch štátov z ropného zoskupenia OPEC+ opätovne zvýšiť produkciu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 18.09 h SELČ 64,78 USD (55,21 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 65 centov (1,01 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 61,16 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 68 centov (1,12 %).
Za celý týždeň však ceny ropy smerujú k výraznému poklesu. Cena Brentu klesla predbežne o 7,6 % a cena WTI o takmer 7 %.
„Momentálne vyčkávame, s čím osem kľúčových členov OPEC+ v závere tohto týždňa príde,“ povedal analytik UBS Giovanni Staunovo. Virtuálna schôdzka členov OPEC+ sa uskutoční v nedeľu 5. októbra a očakáva sa, že jej výsledkom bude ďalšie zvýšenie produkcie ropy. Niektoré zdroje hovorili o prípadnom zvýšení ťažby v novembri až o 500.000 barelov denne, najnovšie sa však počíta s tým, že štáty OPEC+ oznámia zvýšenie produkcie v rozmedzí od 274.000 do 411.000 barelov denne.