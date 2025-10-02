Ceny ropy opäť výrazne klesli: Brent na štvorročnom minime, OPEC+ chystá zvýšenie ťažby

Po raste na začiatku obchodovania sa ceny ropy opäť vrátili k poklesu, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 64 USD za barel (159 litrov). Trhy naďalej očakávajú, že štáty ropného zoskupenia OPEC+ oznámia koncom týždňa výrazné zvýšenie produkcie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 18.00 h SELČ 64,35 USD (54,75 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1 USD (1,53 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 60,79 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 99 centov, alebo 1,60 %. V obidvoch prípadoch to znamená približne štvormesačné minimum.
Zoskupenie OPEC+, ktoré tvoria štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti vrátane Ruska, by podľa nemenovaných zdrojov mohlo na najbližšom zasadnutí rozhodnúť o zvýšení produkcie v novembri až o 500.000 barelov denne. Virtuálna schôdzka je naplánovaná na 5. októbra.
Ak by sa tieto odhady naplnili, znamenalo by to takmer štvornásobne výraznejšie zvýšenie ťažby, než štáty OPEC+ oznámili na mesiac október. Podľa zdrojov má o prudšie zvyšovanie produkcie záujem najmä Saudská Arábia, ktorá sa usiluje získať späť pôvodný podiel na trhu.