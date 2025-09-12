Ceny ropy opäť rastú: Ukrajinské útoky a nové sankcie mieria na ruský export

Ceny ropy v piatok popoludní vzrástli po poklese o 1,7 % v predchádzajúcom dni. Podporili ich obavy, že pribúdajúce útoky ukrajinských dronov by mohli narušiť tok ropy cez dva najdôležitejšie ruské exportné uzly na pobreží Baltského mora. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v piatok o 18.23 h SELČ predával po 63,12 USD (53,87 eura). To bolo o 75 centov alebo 1,20 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 1,01 USD alebo 1,52 % na 67,38 USD za barel.
Ukrajinské útoky dočasne pozastavili prevádzku v Primorsku, hlavnom prístave na nakladanie ruskej ropy v Pobaltí. Zamerali sa aj na tri čerpacie stanice, ktoré prepravujú ropu do uzla Usť-Luga, uviedol zdroj oboznámený so situáciou.
Okrem toho, USA vyvíjajú tlak na svojich spojencov, aby zaviedli clá až do výšky 100 % pre Čínu a Indiu za ich nákupy ruskej ropy.
Kanada, ktorá predsedá skupine G7 (sedem najbohatších ekonomík sveta), zvolala na piatok stretnutie ministrov financií, aby „prediskutovali ďalšie opatrenia na zvýšenie tlaku na Rusko a obmedzenie jeho vojenskej techniky“, uvádza sa vo vyhlásení.
Zvýšená riziková prémia tak vykompenzovala prognózu Medzinárodnej agentúry pre energetiku, ktorá očakáva prebytok ropy na trhu v budúcom roku po rozhodnutí skupiny producentov OPEC+ zvýšiť v októbri produkciu.