Ceny ropy opäť klesajú: Prebytok na trhu a napätie medzi USA a Čínou ovplyvňuje Brent

Vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR
TASR

Ceny ropy pokračujú v stredu v poklese, ten je však mierny a cena ropy Brent sa pohybuje okolo 62,30 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhu čiastočne ovplyvnila prognóza Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) o vývoji ponuky a dopytu v budúcom roku a čiastočne napäté vzťahy v obchode medzi Čínou a USA. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 9.55 h SELČ 62,32 USD (53,94 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o päť centov.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 58,69 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o dva centy. Predchádzajúce obchodovanie uzatvorili obidva kontrakty na päťmesačnom minime.

IEA tento týždeň oznámila, že svetové trhy s ropou budú v roku 2026 pravdepodobne čeliť prebytku v objeme štyri milióny barelov denne. To je výraznejší prebytok, než IEA zverejnila v predchádzajúcej prognóze. Dôvodom je neustále zvyšovanie produkcie zo strany ropných producentov z OPEC+ a slabnúci dopyt.

Navyše, neistotu na trhu zvyšuje aj opätovný rast napätia v obchode medzi USA a Čínou, ktoré sú najväčšími spotrebiteľmi ropy na svete. Eskalácia konfliktu sa môže odraziť na vývoji ich ekonomík, a tým na ďalšom dopyte po rope.

