Ceny ropy mierne vzrástli: OPEC+ zvyšuje ťažbu opatrne, trh sleduje vývoj ponuky

MSC World Europa. Foto: Wikimedia Commons
MSC World Europa. Foto: Wikimedia Commons
autor logo


TASR

Ceny ropy sa v utorok ráno takmer nezmenili a stúpli len mierne po výraznom náraste v predchádzajúcom dni. Obchodníci totiž zvažujú rozhodnutie o zvýšení produkcie aliancie OPEC+ v budúcom mesiaci uprostred obáv z prebytku ponuky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 6.31 h SELČ predával po 61,81 USD (52,93 eura). To bolo o 12 centov alebo 0,19 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 13 centov alebo 0,21 % na 65,60 USD za barel.

Obe kontrakty v pondelok (6. 10.) vyskočili o viac ako 1 %, čím sa zotavili zo straty v predchádzajúcom týždni po tom, čo sa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci dohodli na menšom zvýšení produkcie, ako trhy čakali. Zmiernili sa tak obavy trhu z náhleho prebytku ponuky.

Aliancia OPEC+, ktorej súčasťou je aj Rusko, uviedla, že zvýši produkciu približne o 137.000 barelov denne a zachová si opatrné tempo prijaté v októbri. Tento zdržanlivý krok uistil obchodníkov, že skupina sa naďalej zameriava na cenovú stabilitu a nie na opätovné získanie podielu na trhu.

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) minulý mesiac predpovedala rekordný prebytok ropy v roku 2026, ak OPEC+ bude pokračovať vo zvyšovaní ťažby a producenti mimo skupiny vrátane USA a Brazílie takisto zvýšia ponuku.

No zároveň útoky Ukrajiny na ruskú energetickú infraštruktúru podporujú ceny ropy.

Medzitým pozastavenie činnosti vládnych agentúr v USA od 1. októbra oneskorilo zverejnenie kľúčových ekonomických údajov, v dôsledku čoho sú účastníci trhu opatrní.

Viac o téme: Brent , ceny ropy , energetika , OPEC+ , ropa , Rusko , svetové trhy , Ukrajina , WTI

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy