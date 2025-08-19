Ceny ropy klesli po náznakoch dohody USA, Ruska a Ukrajiny: Brent blízko hranice 66 dolárov

Ceny ropy zaznamenali v utorok pokles, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 66 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na rokovania ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych lídrov vo Washingtone, ktoré by mali viesť k stretnutiu prezidentov USA, Ukrajiny a Ruska s cieľom ukončiť vojnový konflikt na Ukrajine. Výsledkom by mohlo byť zrušenie sankcií voči ruskému ropnému sektoru a väčší objem ruskej ropy na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.22 h SELČ 66,17 USD (57,14 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 43 centov (0,65 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom, ktorý exspiruje v stredu (20. 8.), dosiahla 62,97 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 45 centov (0,71 %). Na záver pondelkového (18. 8.) obchodovania ceny ropy vzrástli, a to približne o 1 %.
Po rozhovoroch so Zelenským a skupinou európskych lídrov americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a začal s prípravami na stretnutie Putina so Zelenským. Za touto schôdzkou by potom malo nasledovať trojstranné stretnutie, na ktorom by sa okrem Putina a Zelenského mal zúčastniť aj Trump.