Ceny ropy klesli o viac než 2 percentá: Cena Brentu skĺzla k hranici 73 USD/barel

Foto: freepik.com/atlascompany

Ceny ropy klesli vo štvrtok o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 73 USD a cena WTI pod 70 USD za barel (159 litrov). Svetové trhy tak zareagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť na ostatné štáty recipročné clá, čo zasiahne ekonomiku a dopyt po rope. Informuje správa agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.23 h SELČ 73,10 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,85 USD (2,47 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 69,83 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,88 USD alebo 2,62 %.

Trump v stredu (2. 4.) oznámil recipročné clá na dovoz tovarov z ostatných krajín, pričom v prípade Európskej únie budú Američania uplatňovať clo vo výške 20 %. Miernejší bol voči Británii, Austrálii a Turecku, kde stanovil 10-percentné clo. Naopak, vysoké clá opäť uvalil na Čínu, a to na úrovni 34 %. Zároveň potvrdil, že od 3. apríla začnú platiť 25-percentné clá na všetky dovážané automobily.

Na dovoz ropy, plynu a rafinovaných produktov USA clá nezaviedli, avšak tie, ktoré Trump oznámil, boli v mnohých prípadoch omnoho vyššie, než trhy očakávali. „Oznámenie USA trhy jednoznačne prekvapilo. Pred zverejnením výšky ciel sa špekulovalo o plošných clách vo výške 15 až 20 %, finálne rozhodnutie je však podstatne tvrdšie,“ povedal analytik zo spoločnosti IG Yeap Jun Rong. Dodal, že ropné trhy teraz svoju pozornosť obrátili na vývoj svetovej ekonomiky, pričom očakávajú, že prognózy budú revidované smerom nadol.