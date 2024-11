Ceny ropy klesajú v reakcii na rast dolára po Trumpovom víťazstve

Foto: TASR

Ceny ropy klesajú v reakcii na rast dolára po znovuzvolení Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov. Drahší dolár ropu predražuje držiteľom iných mien.

Okolo 16:15 SEČ cena severomorskej ropy Brent klesala o 1,2 percenta na 74,65 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI v rovnakom čase strácala zhruba percento na 71,24 dolára za barel.Investori sa domnievajú, že Trumpovo prezidentstvo podporí dolár. Úrokové sadzby totiž možno budú musieť zostať vysoké, aby sa bojovalo proti inflácii. Tá by mohla začať znovu zrýchľovať v dôsledku zavedenia nových ciel a politiky, ktorá môže ďalej vyvíjať tlak na čínsku ekonomiku a oslabiť tamojší dopyt.

Analytik SPOLOČNOSTI USB Giovanni Staunovo uvádza, že prípadné zavedenie nových ciel by malo negatívny vplyv na hospodársky rast a rast dopytu po rope. Trump by podľa neho však mohol obnoviť sankcie voči Iránu a Venezuele, čím by z trhu stiahol časť barelov, a cenu tak podporil.Trump má „malý záujem o obnoviteľné zdroje energie a bude aktívne podporovať rast produkcie ropy v USA,“ uviedol analytik spoločnosti Panmure Liberum Ashley Kelty.