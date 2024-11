Ceny ropy dnes rastú: Trh hodnotí Trumpove plány na zavedenie ciel

Foto: pixabay.com/Talpa

Ceny ropy dnes rastú. Trhy hodnotia plány nového amerického prezidenta Donalda Trumpa na zavedenie ciel na tovar z Mexika a Kanady a jeho zámer zvýšiť ťažbu ropy v Spojených štátoch.

Okolo 17: 10 SEČ cena severomorskej ropy Brent rástla o 0,7 percenta na 73,52 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI si v rovnakom čase pripisovala 0,8 percenta a obchodovala sa okolo 69,49 dolára za barel.

V pondelok ceny ropy klesli o viac ako dva doláre v reakcii na správy, že Izrael a Libanon dohodli podmienky prímeria v konflikte medzi Izraelom a Hizballáhom. Podľa niektorých analytikov však bol pondelkový výpredaj na ropnom trhu prehnaný, pretože širší konflikt na Blízkom východe doteraz nenarušil dodávky ropy tak výrazne, aby sa do ceny premietla „vojnová prirážka“.

Trump vyhlásil, že zavedie clo 25 percent na všetky produkty dovážané do USA z Mexika a Kanady. Prevažná časť kanadského vývozu ropy smeruje do USA. Podľa analytikov je nepravdepodobné, že by Trump zaviedol clá na kanadskú ropu, ktorú nemožno ľahko nahradiť, pretože sa líši od ropy ťaženej v USA.

Agentúra Reuters tiež uviedla, že Trumpov tím pripravuje energetický balík, ktorý chce predstaviť krátko po svojom nástupe do funkcie a ktorý by mal zvýšiť ťažbu ropy. Jeden z predstaviteľov firmy Exxonmobil však dnes povedal, že americkí producenti ropy a plynu pravdepodobne „radikálne“ nezvýšia ťažbu.

V nedeľu bude rokovať o ťažbe skupina OPEC+, zahŕňajúca Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov na čele s Ruskom. Očakáva sa, že ponechá do konca roka platné súčasné obmedzenie ťažby. Skupina zatiaľ nárast ťažby odkladá pre obavy o globálny dopyt. Irak, Saudská Arábia a Rusko, členovia OPEC+, sa na dnešnej schôdzke zhodli, že je dôležité zachovať stabilitu na trhu s ropou a spravodlivé ceny, povedal úrad irackého premiéra.