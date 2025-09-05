Ceny pohonných látok sa zatiaľ nemenia: OPEC+ rozhodne, čo bude s benzínom a naftou po 7. septembri

Ceny pohonných látok (PHM) budú na budúci týždeň pravdepodobne stagnovať, a to z dôvodu zmiešaných kľúčových faktorov ovplyvňujúcich cenu ropy. Ich ceny by sa mali naďalej pohybovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty. Na rast cien ropy vplýva v súčasnosti viacero faktorov, pričom geopolitické napätie pred zasadnutím OPEC+ rastie. Informoval o tom v piatok analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Na rast cien tlačí viacero faktorov. V prvom rade ide o sprísňujúce sa americké sankcie, ktoré zasiahli siete pašujúce iránsku ropu a zároveň zvýšili neistotu týkajúcu sa budúcich dodávok z Ruska. Situáciu navyše komplikuje zavedenie 50-percentných ciel na indické dovozy ruskej ropy do USA, čo zmenšuje alternatívne exportné kanály a prehlbuje nervozitu na trhu,“ uviedol analytik.
Investori zároveň pozorne sledujú nadchádzajúce zasadnutie OPEC+, ktoré sa bude konať 7. septembra. Väčšina analytikov predpokladá, že skupina ponechá produkciu nezmenenú, no akékoľvek prekvapenie by mohlo ceny výraznejšie rozhýbať, vysvetlil Bajzík. Doplnil, že krátkodobý dopyt podporuje aj Čína, ktorá naďalej vo veľkom dopĺňa svoje strategické zásoby a udržuje importy na vysokej úrovni.
Významný geopolitický signál priniesla podľa analytika aj návšteva ruského prezidenta Vladimíra Putina v Číne. Gazprom oznámil podpis záväznej dohody k výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý by mal po roku 2030 zásobovať Čínu až 50 miliardami kubických metrov plynu ročne.
„Rusko si tak upevňuje odbyt pre svoj plyn po strate európskeho trhu, zatiaľ čo Čína získava alternatívu k americkému skvapalnenému zemnému plynu (LNG) a zároveň sa chráni pred rastúcim napätím s Washingtonom. Potvrdzuje to aj prvý dovoz LNG z projektu Arctic LNG 2, ktorý je na čiernej listine USA, Peking ho napriek sankciám prijal,“ uzavrel Bajzík.