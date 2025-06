Ceny pohonných látok ostávajú nízke: Motoristická sezóna 2025 bude lacnejšia než vlani

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/cpastrick

Ceny pohonných látok by mali zostať na nízkych úrovniach aj v nasledujúcich týždňoch. Uviedol to Jiří Tyleček, hlavný analytik finančných trhov XTB.

„Zatiaľ to vyzerá tak, že ceny pohonných látok by mali zostať nízke aj v nasledujúcich týždňoch a motoristická sezóna by mohla byť výrazne lacnejšia, než bola minulý rok. Nádejné je aj niekoľkomesačné globálne zvýšenie zásob ropy, čo by nemalo umožniť jej výraznejší cenový vzostup. Navyše sa očakáva, že politika Donalda Trumpa bude aj naďalej tlačiť americký dolár nadol,“ spresnil.

Priblížil, že ceny pohonných látok zatiaľ po poklese nezískali jednoznačný smer. Cena ropy napriek určitým nárastom stále zostáva v pásme posledných dvoch mesiacov. A veľkoobchodné ceny palív sa v posledných týždňoch stále držia na nižších úrovniach. Navyše, americký dolár má stále tendenciu k poklesu voči euru, takže nákup pohonných látok je teraz lacnejší. Ani v nasledujúcom týždni sa nečakajú výrazné impulzy, ktoré by mohli zmeniť ceny pohonných látok. Očakávajú sa pohyby len v jednotkách centov, a to v oboch smeroch.

OPEC podľa neho zostáva v ťažkej situácii, keď sa zmieruje s nižšími cenami ropy, aby neprišiel o podiel na globálnom trhu. Saudská Arábia, de facto líder celého kartelu, chce navyše potrestať niektorých producentov vrátane Kazachstanu alebo Iraku, ktorí dlhodobo prekračujú stanovené kvóty.

Poznamenal, že po ukrajinskom útoku na ruské strategické bombardéry vzrástli geopolitické riziká. Špekuluje sa aj o nových sankciách USA, ktoré by uvalili clo až vo výške 500 % na krajiny, ktoré by nakupovali ruskú ropu. Zatiaľ však zo strany Spojených štátov k ich zavedeniu neprišlo.

Dodal, že z pohľadu dopytu po rope však trh zostáva relatívne silný. Očakáva sa ďalší smer obchodných vojen administratívy Donalda Trumpa. Dohoda s Čínou a potenciálne aj s EÚ by mohla zvýšiť výkon globálnej ekonomiky, a tým by sa výrazne zvýšilo aj očakávanie rastu dopytu po rope. Situácia sa však môže vydať aj opačným smerom.