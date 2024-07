Ceny pohonných látok na Slovensku môžu po aktuálnych minimách opäť rásť

Foto: freepik.com/freepik

Ceny pohonných látok na Slovensku dosiahli najnižšiu úroveň za posledných päť týždňov a oproti tohtoročnému vrcholu sú nižšie o približne desať centov. V medzinárodnom porovnaní sú ceny nafty a benzínu v SR o sedem centov nižšie ako je priemer Európskej únie (EÚ). Ceny by však mali v budúcnosti opäť rásť, predpokladá makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

„Objem dodávok ropy na svetový trh bude pravdepodobne jemne rásť, otázkou je však ďalší postup krajín OPEC+, ktoré upravujú objem ťažby podľa potreby a žiadaného vývoja cien. Môžeme preto očakávať, že ceny ropy budú výhľadovo skôr rásť, a to mierne potlačí aj ceny na čerpacích staniciach. Nesmieme však zabudnúť, že do hry budú ešte bezpochyby vstupovať aj početné nepredvídateľné krátkodobé faktory,“ uviedol Horňák.

Odborník očakáva rast dopytu po rope zapríčinený najmä oživením aktivity v priemysle v celosvetovom meradle. Jej celková ponuka by mala z dôvodu možného znižovania ťažby a absencie väčších projektov na ťažbu z nových zdrojov rásť len pomaly. To by malo v kombinácii s predpokladaným rýchlejšie rastúcim dopytom a pretrvávajúcim geopolitickým napätím viesť k zvýšeniu cien tejto komodity.

Daňové zaťaženie

Ceny pohonných látok výrazne ovplyvňuje aj daňové zaťaženie, medzi ktoré patrí spotrebná daň z minerálnych olejov a daň z pridanej hodnoty, pripomenul Horňák. Podiel daní tak podľa neho tvorí v konečnom dôsledku viac ako polovicu ceny benzínu a viac ako 40 % ceny nafty. „Okrem toho sem vstupuje aj kurz eurodolára, keďže ide o menu najčastejšie používanú na platenie v medzinárodnom styku,“ priblížil analytik.

V prípade cien ropy Brent na úrovni 100 dolárov za barel a kurzu na úrovni 1,1 USD/EUR môžu byť ceny na čerpacích staniciach podľa Horňáka vyššie o zhruba 10 centov na liter. Ceny benzínu by sa tak mohli posunúť blízko k 1,7 eura a nafty tesne nad 1,6 eura za liter. „Ide však o dlhodobejší výhľad, berúci do úvahy aktuálne štrukturálne okolnosti. Mimoriadne nepredvídateľné faktory, ako politické tenzie, lokálne konflikty, prírodné katastrofy môžu, prirodzene, priniesť aj iné významné vplyvy na ceny,“ doplnil.