Ceny plynu v piatok stúpli, ich pokles je však aj naďalej dvojciferný

Foto: SITA

Ceny plynu v piatok išli nahor, napriek tomu ich pokles od začiatku roka dosahuje dvojciferné čísla. Spotová cena stúpla približne o 6 %, mesačný kontrakt bol v piatok popoludní vyššie približne o 5 %. Európske ceny plynu v uzle TTF sú však aj napriek tomu od začiatku roka nižšie v rozsahu 20 až 29 %. Upozornil na to hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

„Európa v súvislosti v ruskou agresiou proti Ukrajine výrazne znížila dovoz plynu z Ruska a diverzifikovala svoje zdroje. Potrebuje však dlhodobejšie kontrakty, ako aj ďalšie kroky na zníženie zraniteľnosti voči výkyvom cien fosílnych palív. Tieto kroky a ich vplyv sa však prejavia iba postupne. Diverzifikácia je však nevyhnutná, keďže dôležitá je aj spoľahlivosť dodávok a bezpečnosť kontinentu. A to platí pre Slovensko dvojnásobne. Tieto faktory napríklad často akcentujú aj ratingové agentúry pri svojom hodnotení ekonomiky Slovenska,“ zhodnotil vo svojom komentári Gábriš.

Pripomenul, že spotové ceny od začiatku roka poklesli o 20,3 % a sú najnižšie od začiatku novembra 2024. Mesačný kontrakt je v porovnaní so začiatkom roka nižšie o 22 % a jeho hodnota dosahuje úrovne z prelomu októbra a novembra minulého roka.

„Ročný kontrakt v porovnaní so začiatkom roka spadol takmer o 29 % a ešte včera bol najnižšie od konca apríla 2024. No a dvojročný kontrakt spadol od začiatku roka asi o 25 % a aktuálne sa ceny pohybujú zhruba na úrovni z konca apríla 2024. Stredno- a dlhodobý výhľad totiž ovplyvňuje aj aktuálny výhľad na miernejšie počasie, ako aj predpokladaný postupný nábeh nových kapacít pre dodávky do Európy,“ zhodnotil ekonóm.