Ceny plynu v Európe spadli na najnižšiu úroveň od júla 2024: Čo ovplyvnilo pokles?

Slovenský premiér Robert Fico čaká na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli v Moskve, nedeľu 22. decembra 2024. Foto: SITA/AP
TASR

Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v piatok pred stretnutím prezidentov USA a Ruska výrazne klesli a dostali sa na najnižšiu úroveň za viac ako 1 rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v piatok popoludní na burze TTF v Amsterdame obchodoval po 31,11 eura za megawatthodinu. Plyn v Európe bol lacnejší naposledy v júli 2024.

Komoditné trhy s napätím čakajú výsledky stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa koná na Aljaške. Rokovanie by mohlo priniesť rozhodujúce impulzy pre prímerie v ruskej agresívnej vojne proti Ukrajine, čo by mohlo viesť k obmedzeniu, prípadne zrušeniu sankcií voči Rusku.

