Ceny energií v októbri: Elektrina mierne zlacnela, plyn na burze opäť zdražel

Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (24. 10.) na pražskej burze PXE úroveň 103,39 eura za megawatthodinu (MWh). V porovnaní s predchádzajúcim piatkom (17. 10.), keď bola cena 104,15 eura/MWh, to predstavuje pokles o približne 0,7 %. Elektrina sa počas sledovaného týždňa obchodovala v úzkom pásme a nezaznamenala výrazné zmeny.

Zemný plyn, naopak, mierne zdražel. Jeho cena s dodaním v novembri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 0,6 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok 24. 10. obchodoval za 32,016 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (17. 10.) bola jeho cena 31,816 eura/MWh.

