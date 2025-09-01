Ceny energií na Slovensku opäť klesli: Plyn zlacnel výrazne, elektrina mierne

Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (29. 8.) na pražskej burze PXE úroveň 98,65 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (22. 8.), keď bola cena 100,66 eura/MWh, to predstavuje pokles o približne dve percentá. Elektrina mala počas minulého týždňa prevažne klesajúcu tendenciu, pričom najnižšiu hodnotu dosiahla vo štvrtok (28. 8.).
Ešte výraznejšie zlacnel zemný plyn. Jeho cena s dodaním v októbri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 6,4 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (29. 8.) obchodoval za 31,622 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (22. 8.) stál 33,795 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa prevažne klesajúci, pričom najnižšiu hodnotu zaznamenala komodita v piatok.