Ceny energií budeme kompenzovať pomerne veľkou sumou, avizuje premiér

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Vláda bude kompenzovať vysoké ceny energií pre domácnosti aj v budúcom roku, a to pomerne veľkou sumou. Na štvrtkovej tlačovej konferencii venovanej schváleniu konsolidačného balíčka to uviedol premiér SR Robert Fico (Smer-SD).

„Budeme kompenzovať v sume, ktorá je pomerne veľká, a chceme urobiť všetko pre to, aby akékoľvek negatívne dôsledky konsolidácie verejných financií, ktoré, bohužiaľ, musia nastať v nejakej situácii, neboli ešte zvyšované tým, že ľudia budú platiť viacej za teplo, za plyn alebo elektrinu,“ uviedol premiér s tým, že je predtým potrebné zviesť „tvrdý súboj“ s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Podotkol, že vláde bytostne záleží na tom, aby tranzitné trasy plynu a ropy naďalej prechádzali cez Ukrajinu, pričom o tom komunikuje so svojimi ukrajinskými partnermi. Taktiež odmieta kupovanie ropy od inokadiaľ, pretože je to podľa jeho slov opäť ruská ropa len s väčšími tranzitnými poplatkami.„Teším sa na rokovanie, ktoré bude v pondelok tentoraz na ukrajinskej strane, pretože budeme hovoriť nielen o plnení cestovnej mapy, ktorú máme v oblasti humanitárnej a možno inej, ale teším sa predovšetkým na to, že budeme môcť otvorene hovoriť, ako garantovať, že Ukrajina zostane významnou tranzitnou krajinou pre základné suroviny, ktoré západná Európa potrebuje,“ objasnil Fico.

Foto: pixabay.com/fotoblend

Kompenzácie je podľa neho potrebne pripraviť tak, aby po cenových rozhodnutiach ÚRSO bolo jasné, aké budú ceny od 1. januára. „Od 1. decembra v roku 2024 budú ľudia presne vedieť, aké budú ceny, pokiaľ ide o plyn, teplo a elektrinu,“ uzavrel predseda vlády SR.