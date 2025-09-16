Ceny elektriny ostávajú vysoko nad 100 eurami, plyn mierne zdražel: Ako sa vyvíja trh s energiami?

Ceny energií sa v minulom týždni menili iba mierne. Elektrina sa po predchádzajúcom raste držala nad 100 eurami za megawatthodinu (MWh), cena zemného plynu mierne vzrástla, no je stále blízko tohtoročných miním.
Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku na pražskej burze PXE v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer stagnovala, keď sa v piatok (12. 9.) predávala za 101,77 eura/MWh. Predošlý piatok (5. 9.) stála 101,53 eura/MWh. Pod psychologickou hranicou 100 eur/MWh sa elektrina pre slovenský trh predávala v tomto roku iba vo februári, v marci a v druhej polovici augusta.
Mierne zvýšenie o dve percentá zaznamenala v minulom týždni cena zemného plynu. Ten sa s dodaním v nasledujúcom mesiaci na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 32,662 eura/MWh oproti 31,969 eura/MWh v predchádzajúcom týždni. Plyn sa však stále drží v blízkosti tohtoročných minimálnych cien. Najdrahší bol vo februári, keď jeho cena stúpla až na viac ako 55 eur/MWh.