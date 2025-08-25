Ceny elektriny a plynu opäť rastú: Plyn zdražel o vyše 8 %, elektrina dosiahla nové maximum

Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (22. 8.) na pražskej burze PXE úroveň 100,66 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (15. 8.), keď sa obchodovala za 97,38 eura/MWh, to predstavuje nárast približne o 3,4 %. Elektrina mala počas minulého týždňa rastúcu tendenciu a svoju najvyššiu hodnotu dosiahla práve v piatok.
Zemný plyn zaznamenal ešte výraznejší rast. Jeho cena s dodaním v septembri stúpla v medzitýždňovom porovnaní o 8,2 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok obchodoval za 33,573 eura/MWh, pričom týždeň predtým (15. 8.) bola jeho cena 31,031 eura/MWh. Vývoj ceny plynu bol v priebehu týždňa taktiež rastúci a podobne ako pri elektrine dosiahol najvyššiu hodnotu v piatok.