Ceny elektriny a plynu na burzách opäť klesli: Pozrite si, o koľko platíme menej v auguste 2025

Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (15. 8.) na pražskej burze PXE úroveň 97,38 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (8. 8.), keď bola cena na úrovni 101,02 eura/MWh, to predstavuje pokles o približne 3,6 %. Elektrina mala počas minulého týždňa prevažne klesajúcu tendenciu a najnižšiu hodnotu dosiahla práve v piatok.
Výraznejší pokles zaznamenal zemný plyn. Jeho cena s dodaním v septembri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 4,4 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (15. 8.) obchodoval za 31,031 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (8. 8.) stál 32,446 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol podobný ako pri elektrine. Trend bol prevažne klesajúci, pričom najnižšiu hodnotu zaznamenal plyn na konci týždňa.