Ceny benzínu v auguste opäť stúpli, nafta po štyroch týždňoch zlacnela: Pozrite si aktuálne ceny pohonných látok

Spotrebiteľské ceny jednotlivých druhov pohonných látok zaznamenali na začiatku augusta rôznorodý vývoj. Benzíny medzitýždňovo zdraželi a ich aktuálna cena bola najvyššia za ostatných šesť týždňov. Základná motorová nafta aktuálne zlacnela po štyroch týždňoch zdražovania. Ceny plynov stagnovali alebo mierne klesli. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najpoužívanejší 95-oktánový benzín zdražel o 1,2 centa na 1,524 eura za liter, cena 98-oktánového benzínu sa zvýšila o 0,4 centa na 1,716 eura za liter. Motorová nafta sa po zlacnení o 1,9 centa predávala za 1,465 eura za liter.
Aktuálne ceny benzínov boli naďalej nižšie ako vlani, 95-oktánový benzín o 3,1 % a prémiové benzíny o 1,9 %. Ceny jednotlivých druhov nafty boli približne rovnaké ako pred rokom, aktuálne medzitýždňové zlacnenie ich síce posunulo pod hodnoty z minulého roka, ale išlo iba o veľmi mierny posun.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu upravovali iba kozmeticky. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) klesla o 0,3 centa na 0,687 eura za liter a skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 0,1 centa na 1,488 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) stagnovala na úrovni 1,660 eura.
Cena sa dlhodobo nemenila pri alternatívnom plyne bioLNG, posledný mesiac stál 1,725 eura za kilogram. Vodík bol na stabilnej cene 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov bola 0,41 eura za 1 kWh (striedavý prúd).
Oproti predchádzajúcemu roku bola cena plynu CNG vyššia o 3,6 %, LNG sa predával lacnejšie o 7,5 % a LPG stál menej o 3,6 %. Cena ekologického plynu bioLNG bola nižšia o 26,3 %.