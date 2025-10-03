Ceny benzínu na Slovensku mierne klesli, nafta a LPG zostali takmer bez zmeny

Spotrebiteľské ceny benzínov počas 39. týždňa klesli. Lacnejšie sa predávali klasický aj prémiové benzíny, ktorých ceny klesli v priemere o 1 cent za liter. Liter 95-oktánového benzínu sa predával za 1,522 eura, 98-oktánový benzín stál v priemere 1,731 eura za liter. Ceny nafty sa v priemere zvýšili iba o 0,1 centra na 1,459 eura za liter. Ceny plynov sa menili len o niekoľko desatín centa. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Aktuálne boli ceny benzínov naďalej vyššie ako pred rokom, v priemere o 3,5 %. Za bežnú aj prémiovú naftu motoristi platili v priemere o 4,5 % viac ako vlani.
Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa znížila o tri desatiny centa na 0,674 eura za liter. Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) klesla o desatinu centa na 1,569 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) stúpla o dve desatiny centa na 1,699 eura za kilogram.
Ekologický plyn bioLNG medzitýždenne zlacnel o 4 centy za kilogram na 1,844 eura. Vodík sa predával za nezmenených 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov bola 0,41 eura za 1 kWh (striedavý prúd). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LNG o 6,8 %, LPG o 5,7 % a ekologický plyn bioLNG o 21,2 %.