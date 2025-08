Čaká Slovensko ďalšia tvrdá rana kvôli ruskej rope? Trumpove ultimátum môže mieriť aj na nás!

Foto: oPeniazoch.sk, Freepik.com/freepik,

Len pár dní po dosiahnutí obchodnej dohody medzi USA a Európskou úniou môže Slovensko čeliť ďalšej vážnej výzve. Týka sa ultimáta amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Rusku, keďže v ňom hrozí tvrdými sekundárnymi sankciami voči krajinám, ktoré odoberajú ruskú ropu. A tá na Slovensko stále prúdi, Slovnaft ju spracúva a výrobky z nej predáva.

Čo konkrétne by to pre Slovensko znamenalo? To je otázka, na ktorú momentálne nemáme mnoho odpovedí. Snažili sme sa to zisťovať aj na Ministerstve hospodárstva SR, ale na naše otázky sme odpovede nedostali. Príliš konkrétny nebol ani samotný prezident Trump. Hovorí, že ak Rusko neukončí konflikt na Ukrajine do stanoveného termínu, zavedie 100-percentné clá na krajiny, ktoré odoberajú ruskú ropu.

Konkrétne krajiny pritom nemenoval, je však všeobecne známe, že ruskú ropu stále odoberá a spracúva aj bratislavský Slovnaft. Faktom však je aj to, že Slovensko je súčasťou Európskej únie a obchodná politika, vrátane ciel, sa riadi na úrovni celého 27-členného spoločenstva a nie na úrovni jednotlivých krajín. Čo by to teda znamenalo pre Slovensko, zostáva nejasné.

„Zavedenie sekundárnych ciel zo strany USA voči krajinám, ktoré odoberajú ruskú ropu, by teoreticky mohlo zasiahnuť aj Slovensko, keďže ropa z Ruska k nám stále prúdi. Zatiaľ však neexistuje žiadny oficiálny zoznam krajín, ktorých by sa plánované clo priamo týkalo,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk analytik XTB Matej Bajzík.

Ako dodáva, Slovensko, ako sme písali vyššie, je členom EÚ a obchodné vzťahy so Spojenými štátmi sú riadené v rámci jednotnej obchodnej politiky únie. Ak by teda USA skutočne zaviedli sekundárne clá alebo sankcie voči krajinám ako Slovensko, išlo by o narušenie vzťahov medzi USA a EÚ ako celkom. Odpoveď by preto veľmi pravdepodobne prišla na úrovni celej únie, nie samostatne zo Slovenska.

„Z ekonomického hľadiska by prípadné clá skôr nepriamo ovplyvnili Slovensko cez nárast cien ropy na svetových trhoch alebo cez oslabenie obchodu EÚ–USA. No celá situácia je zatiaľ veľmi teoretická a nevyspytateľná vzhľadom na obchodné praktiky Donalda Trumpa,“ dodal Bajzík.

Každopádne, odpoveď na tieto otázky by sme sa mali dozvedieť už čoskoro. Donald Trump totiž tento týždeň skrátil pôvodné 50-dňové ultimátum s hrozbou 100-percentných sekundárnych ciel na obchodných partnerov Ruska len na 10 dní. Ak sa teda nič nezmení v situácii na Ukrajine, čomu doteraz nič moc nenasvedčuje, Trumpove vyhrážky sa môžu naplniť už 8. augusta.