Budeme mať výrazne viac ruského plynu: Gazprom navyšuje dodávky!

Ruská plynárenská skupina Gazprom od utorka výrazne zvýši dodávky zemného plynu na Slovensko prostredníctvom plynovodu TurkStream, ktorý vedie cez Turecko a ďalšie krajiny. Novinárom to v pondelok povedal generálny riaditeľ slovenských plynární SPP Vojtech Ferencz.

SPP ako najväčší dodávateľ plynu na Slovensku má s Gazpromom uzavretú zmluvu do roku 2034. Gazprom pôvodne dodával plyn na Slovensko cez Ukrajinu, ktorá ale na začiatku tohto roka tranzit suroviny ukončila, keď odmietla predĺžiť platnosť príslušnej zmluvy s ruskou stranou. Vo februári potom začal Gazprom dopravovať plyn na Slovensko prostredníctvom plynovodu TurkStream.

Slovenský premiér Robert Fico predtým opakovane kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za ukončenie tranzitu plynu a Ukrajine pohrozil odvetnými opatreniami, ku ktorým zatiaľ Bratislava nepristúpila. Kyjev ukončenie prepravy zdôvodňoval tým, že Moskva exportom plynu získava prostriedky na financovanie vojny na Ukrajine, ktorú Rusko vojensky napadlo vo februári 2022.

Slovensko môže odoberať plyn nielen cez Ukrajinu či Maďarsko, ale aj cez ďalšie susedné štáty. Podľa štátom ovládaného podniku SPP je ale kapacita trasy z Nemecka cez Česko len o málo vyššia ako spotreba plynu v Česku. Podobný problém by bol aj pri dodávkach na Slovensko z Nemecka cez Rakúsko. Dostatok kapacity má plynovod z Poľska, kde sú ale podľa SPP vysoké tranzitné poplatky.

Dodávať plyn má pomôcť aj nová dcérska spoločnosť

Ako v pondelok informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková, SPP už založil aj dcérsku spoločnosť SPP plus, ktorá má v budúcnosti zabezpečovať nákup a prepravu zemného plynu cez územie Ukrajiny. Generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz priblížil, že po získaní potrebných povolení by spoločnosť mohla začať s dodávkami plynu na Slovensko na jeseň.

Plyn by nemusel byť podľa šéfa SPP výhradne ruský, mohol by byť aj z iných krajín, napríklad z Azerbajdžanu. Ferencz očakáva, že SPP bude dodávať zemný plyn nielen na Slovensko, ale aj iným klientom v Európe. To je podmienené obnovením tranzitu plynu Ukrajinou, ktorá v závere minulého roka tento tranzit aktuálne vylúčila. Bez výraznejšieho posunu sú zatiaľ aj rokovania o obnove tranzitu plynu na pôde Európskej komisie.