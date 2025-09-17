Brusel chce ešte urýchliť zákaz ruských palív: Dotklo by sa to hlavne Slovenska!

Európska komisia navrhne skoršie ukončenie dovozov ruských fosílnych palív do krajín Európskej únie, uviedla to na sieti X šéfka komisie Ursula von der Leyenová.
Predsedníčka Európskej komisie to oznámila po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorého obsahom bolo zosilnenie spoločného tlaku na Rusko kvôli vojne na Ukrajine.
„Komisia čoskoro predstaví svoj 19. balík sankcií zameraný na krypto, banky a energetiku. Ruská vojnová ekonomika, udržiavaná ziskami z fosílnych palív, financuje krviprelievanie na Ukrajine. Aby sme to zastavili, navrhne komisia urýchlenie postupného ukončovania ruských fosílnych dovozov,“ napísala von der Leyenová, ktorá telefonát s Trumpom označila za dobrý.
S akým konkrétnym dátumom teraz von der Leyenová počíta, zatiaľ nie je jasné. Júnový návrh Európskej komisie spomínal koniec roka 2027.
Trump v sobotu uviedol, že je pripravený uvaliť zásadné sankcie na Rusko, ak tak urobí všetky štáty Severoatlantickej aliancie a ak prestanú kupovať ruskú ropu. Ak NATO neurobí, ako Trump chce, tak podľa neho len plytvá jeho časom.
Mala by sa EÚ úplne odstrihnúť od ruských palív?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na to reagoval výzvou spojencom, aby prestali hľadať výhovorky, prečo na Rusko neuvaliť sankcie, ktoré sú podľa neho súčasťou cesty od vojny k mieru.
Z krajín NATO je výrazným dovozcom ruskej ropy Turecko, ktoré ju odoberá najviac po Číne a Indii. Naďalej závislé na ruskej rope sú tiež ďalšie členské krajiny aliancie, konkrétne Slovensko a Maďarsko.
Európska komisia v polovici tohto roka predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy, plynu a jadrového paliva do krajín EÚ do 1. januára 2028. Predseda slovenskej vlády Robert Fico sa následne viackrát vyjadril, že tento návrh je neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.