Britský Najvyšší súd zrušil povolenie na výstavbu uhoľnej bane Whitehaven

Britský najvyšší súd v piatok zrušil rozhodnutie o povolení výstavby prvej hlbinnej uhoľnej bane v Spojenom kráľovstve za posledných 30 rokov. Pôvodné rozhodnutie predchádzajúcej konzervatívnej vlády udeliť povolenie na výstavbu bane Whitehaven v Cumbrii na severozápade Anglicka bolo „právne chybné“, oznámil sudca David Holgate. Informujú o tom na základe správy agentúry AFP. Nová labouristická vláda už svoju podporu bani stiahla a projekt teraz čelí ďalšej neistote po rozhodnutí v prospech environmentálnych skupín, ktoré podali žalobu.

Niall Toru, právny zástupca organizácie Priatelia Zeme, označil verdikt za „fantastickú správu a obrovské víťazstvo“. Baňa by podľa neho mala veľmi vážne vážne dôsledky pre klímu a vôbec nemala dostať povolenie. Právnici spoločnosti West Cumbria Mining Limited (WCM), ktorá je investorom projektu, pred súdom argumentovali, že baňa by mala „v podstate neutrálny vplyv na globálne uvoľňovanie skleníkových plynov“. Sudca Holgate toto tvrdenie odmietol a predpoklad, že baňa by mala z pohľadu emisií skleníkových plynov nulový vplyv, označil za chybný.