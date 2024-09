Briti definitívne končia s uhlím: Posledná elektráreň prestáva vyrábať elektrinu! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (11) Posledná britská uhoľná elektráreň v Ratcliffe-on-Soar. Foto: SITA/AP

Bola to jedna dlhá éra, kedy väčšinu elektriny v Spojenom kráľovstve vyrábali uhoľné elektrárne. Tomu je však definitívny koniec a aj posledná z nich prestáva dodávať energiu do siete.

Jedinou britskou uhoľnou elektrárňou v prevádzke bola ešte do pondelka tá v meste Ratcliffe-on-Soar. Od októbra však aj táto prevádzka upadne do zabudnutia. Po 57 rokoch činnosti totiž symbolicky uzavrie uhoľnú éru v britskej energetike a prestane do siete dodávať elektrinu.

Ako pripomína denník The Guardian, využívanie uhlia má v ostrovnej energetike až vyše 140-ročnú históriu. Vôbec prvá uhoľná elektráreň na svete v britskom Holborn Viaduct totiž začala vyrábať elektrinu ešte v roku 1882. Uhlie pritom pri výrobe elektriny v krajine dominovalo až do roku 1994. Odvtedy jeho podiel postupne klesal.

Zastavenie výroby elektriny z uhlia v Ratcliffe-on-Soar je tak zavŕšením britskej stratégie odchodu od tohto fosílneho paliva v energetike do roku 2025. V rámci tohto cieľa v Spojenom kráľovstve v poslednej dekáde prešlo na iné palivo alebo bolo zavretých viac ako desať pôvodne uhoľných elektrární.

Výroba elektriny v Ratcliffe-on-Soar mala byť pritom ukončená už v roku 2022, o čom boli zamestnanci elektrárne informovaní ešte rok predtým. Jej vlastník, nemecká spoločnosť Uniper, sa však neskôr na základe dohody s vládou rozhodol elektráreň nechať v prevádzke ešte počas celoeurópskej plynovej krízy vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu.

Veľká Británia sa tak od pondelka pridáva aj ku Slovensku, ktoré rovnako od tohto roku nespaľuje pri výrobe elektriny žiadne uhlie. Dominantný výrobca elektriny u nás, spoločnosť Slovenské elektrárne, totiž na jar definitívne ukončili aj prevádzku poslednej tepelnej elektrárne vo Vojanoch. Viac sa môžete dočítať v našom článku na tomto odkaze.