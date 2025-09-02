Brazília žiada o členstvo v Medzinárodnej agentúre pre energiu: Čakajú ju nové príležitosti na energetických trhoch

Brazília podala oficiálnu žiadosť o vstup do Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA). Najväčšia juhoamerická ekonomika si od členstva v IEA sľubuje posilnenie svojej pozície na medzinárodných energetických trhoch. Informovala o tom agentúra Reuters.
IEA v utorok oznámila, že jej centrála v Paríži dostala od brazílskych ministrov zahraničných vecí a energetiky list, v ktorom žiadajú o začatie procesu pristúpenia k IEA. Brazília, ktorá v júli zaznamenala rekordnú produkciu ropy aj plynu, je od roku 2017 asociovaným členom IEA. Plnoprávne členstvo v organizácii má momentálne 32 krajín.
Žiadosť o členstvo zo strany Brazílie privítal aj šéf IEA Fatih Birol. Ako povedal, Brazília je základným kameňom svetového energetického systému a jej význam v nasledujúcich rokoch bude ešte rásť.