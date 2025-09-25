BP prekvapila novou prognózou: Dopyt po rope podľa expertov porastie až do roku 2030

Britská ropná spoločnosť BP upravila svoj odhad v oblasti globálneho dopytu po rope v nasledujúcich rokoch. V najnovšej prognóze očakáva, že dopyt dosiahne svoj vrchol o päť rokov neskôr, než pôvodne počítala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vo svojom najnovšom energetickom výhľade BP uviedla, že globálny dopyt po rope bude rásť až do roku 2030, v ktorom by mal dosiahnuť svoje maximum. To je o päť rokov neskôr, než uvádzala spoločnosť v predchádzajúcej prognóze pred rokom.
Jej scenár aktuálnej trajektórie vychádza z terajšej politiky jednotlivých krajín a ich prísľubov. V tomto prípade BP očakáva, že svetový dopyt po rope dosiahne svoje maximum v roku 2030, a to na úrovni 103,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Pôvodne počítala s tým, že dopyt bude kulminovať v roku 2025 na úrovni 102 miliónov barelov denne. Po roku 2030 počíta firma s postupným poklesom dopytu, pričom do roku 2050 očakáva jeho rozsah na úrovni 83 miliónov barelov/deň.
Čo sa týka dopytu po plyne, BP v rámci scenára aktuálnej trajektórie počíta s jeho rastom do roku 2040 zhruba o 17 % v porovnaní s terajšou úrovňou. Následne by sa dopyt mal stabilizovať na dosiahnutej úrovni. Dopyt po plyne by mali podporiť najmä Čína, India a ďalšie ázijské štáty, ako aj krajiny Blízkeho východu.