Bankrot alebo predaj prevádzkovateľa Severného prúdu 2 bude krádež, tvrdí Lavrov

Foto: unsplash.com/hrustall

Prípadný bankrot alebo predaj prevádzkovateľa dokončeného, avšak nesprevádzkovaného plynovodu Severný prúd 2 bude považovaný za krádež. Povedal to v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Lavrov sa na tlačovej konferencii v Moskve vyjadril k otázke plynovodu Severný prúd 2 po tom, ako pred niekoľkými dňami súd vo Švajčiarsku predĺžil prevádzkovateľovi projektu, spoločnosti Nord Stream 2 AG, lehotu na reštrukturalizáciu svojich dlhov. Posledný termín pre Nord Stream 2 AG, ktorý je dcérskou firmou Gazpromu a má sídlo vo Švajčiarsku, bol posunutý z 10. januára na 9. mája. Súd okrem toho oznámil, že Nord Stream 2 AG musí drobným veriteľom splatiť dlhy v plnej miere, a to do 60 dní.

Severný prúd 2, projekt v celkovej hodnote 11 miliárd USD (10,79 miliardy eur), bol dokončený v roku 2021 s cieľom prepravovať plyn z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka. K jeho sprevádzkovaniu však nedošlo, keďže vzťahy Berlína a Moskvy sa ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu výrazne zhoršili a navyše, USA na plynovod uvalili sankcie.

Posilnenie pozície USA

V septembri 2022 výbuch na plynovode poškodil jednu z dvoch vetiev. Ďalší výbuch poškodil obidve vetvy plynovodu Severný prúd 1, ktorý predtým niekoľko rokov dodával ruský plyn do Nemecka.Koncom minulého roka denník The Wall Street Journal uviedol, že americký investor Stephen Lynch požiadal americkú vládu o povolenie na kúpu projektu Severný prúd 2. Lynch v tom čase povedal, že požiadal vládu USA o súhlas s podaním ponuky na akvizíciu plynovodu v prípade, že pôjde v rámci švajčiarskeho konkurzného konania do dražby. Zároveň dodal, že americké vlastníctvo plynovodu posilní pozíciu USA pri vyjedávaniach s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine a bude slúžiť aj dlhodobým záujmom Spojených štátov.