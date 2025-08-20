Bajzík: „Ropný úsmev“ môže skončiť slzami! Čo sa deje na trhu s ropou? (komentár)

Na trhu s ropou sa aktuálne deje niečo nezvyčajné, čo sme nezažili za posledných 30 rokov. Cenová krivka tzv. futures kontraktov na ropu Brent, ktoré reprezentujú ceny, za ktoré sa dnes obchoduje ropa na dodanie v rôznych časových horizontoch, vytvorila tvar úsmevu, tzv. „oil price smile“. To naznačuje, že trh je vo výnimočne nevyváženom stave. Na prvý pohľad ide o technickú záležitosť, no v skutočnosti môže mať reálny vplyv na investorov, obchodníkov aj bežných spotrebiteľov.
Čo je “ropný úsmev” (oil price smile)
Futures trh umožňuje obchodovať ropu na dodanie v rôznych časových obdobiach. Za normálnych okolností má krivka ceny jednu z dvoch podôb:
• Contango – budúce ceny sú vyššie než tie dnešné spotové, čo naznačuje slabší dopyt dnes či aktuálne dostatok zásob. Contango je normálny stav na trhu s futures kontraktmi. Je to preto, že cena futures kontraktu zahŕňa spotovú cenu plus náklady na držbu (cost of carry), takže býva vyššia než samotná spotová cena v závislosti od času do dodania.
• Backwardation – budúce ceny sú nižšie než tie dnešné spotové, čo značí napätý trh. Oveľa menej častý jav ako contango. Obchodníci by zaujali pozíciu na trhu v backwardation v prípade, že očakávajú pokles ceny, čo by sa mohlo stať, ak by ponuka stúpla a dopyt zostal na predchádzajúcej úrovni.
Momentálne však trh nevykazuje ani jeden z týchto klasických scenárov. Krivka má tvar úsmevu, teda ceny sú vysoké dnes, klesajú v strednodobom horizonte (2025–2026) a potom opäť rastú smerom k roku 2027.
Čo spôsobuje tento nezvyčajný tvar?
Podľa analytikov z Morgan Stanley, IEA či EIA vzniká „ropný úsmev“ v dôsledku silného napätia na strane ponuky dnes, no očakávaného prebytku v najbližších rokoch.
Dáta sú jasné:
• Produkcia ropy môže do roku 2026 narásť až o vyše 4 milióny barelov denne
• Najväčší rast má prísť už v 1. kvartáli 2026
• Medzitým dopyt rastie len pomaly, čím vzniká potenciálny prehĺbený prebytok
• USA, Kanada, Brazília a OPEC+ výrazne zvyšujú ťažbu
Ktorým smerom sa budú uberať ceny ropy?
K „ropnému úsmevu“ prispieva aj neprehľadná geopolitická situácia. USA hrozí sekundárnymi sankciami na odberateľov ruskej ropy, najmä India a Čína. Trumpove colné vojny a clá môžu podlomiť globálny dopyt po rope, keďže zasahujú priemysel aj obchodné toky,
Prečo to môže skončiť zle?
Ide o situáciu bez historického precedensu, ktorú sme tu nevideli dekády. Pred 30 rokmi takýto “ropný úsmev” ani neexistoval. Ak sa naplnia predpovede o prebytku, trh bude musieť prejsť do silného contanga a ceny môžu klesnúť hlboko pod 60 dolárov za barel. Pre obchodníkov to znamená, že na trhu panuje veľká neistota. Ťažko sa hedguje, zložito sa predpovedá a môže dôjsť k prudkým výkyvom.
