AZZZ, Klub 500 a AVS kritizujú vyjadrenia o skrytej privatizácii vodární

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Zdroj: TASR/František Iván

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Klub 500 a Asociácia vodárenských spoločností (AVS) sa ohradili voči vyhláseniam predstaviteľov politickej opozície o údajnej hrozbe privatizácie verejných vodovodov. Poukazujú okrem iného na to, že súčasná legislatíva neumožňuje vstup súkromného investora do vodární a o cene vodného a stočného rozhoduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Členovia AZZZ SR podľa tlačovej správy so znepokojením prijali informáciu zástupcov Progresívneho Slovenska (PS) o hrozbe, že „verejné vodovody sa nekalým spôsobom dostanú do súkromných rúk“ a o údajnej pripravovanej privatizácii časti alebo celej vodárenskej spoločnosti. „Po preverení informácie v Asociácii vodárenských spoločností sme boli uistení, že žiadna privatizácia vodární sa nepripravuje, rovnako ani žiadna legislatívna zmena, ktorá by takúto zmenu umožňovala. Vodárenské spoločnosti naďalej ostávajú výlučne v rukách samospráv a vodné zdroje v rukách štátu,“ uviedol generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický. Asociácia sa preto prihovára, aby politici nezneisťovali podnikateľské prostredie neoverenými správami a „želá si, aby v politike bolo viac odborníkov a menej politických dobrodruhov“.

Klub 500 vyjadril hlboké znepokojenie nad súčasnou diskusiou okolo budúcnosti vodárenskej infraštruktúry na Slovensku. Obavy ako privatizácia vodární alebo „vydieranie cenami vody“ sú podľa predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka zavádzajúce. „Zákon totiž neumožňuje vstup súkromného investora do vodární a o cene vodného a stočného rozhoduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, nie samotní manažéri či akcionári vodární,“ pripomenul. Namiesto odborných diskusií, ktoré by mali viesť k riešeniam pre rozvoj a modernizáciu tohto strategického sektora, sa podľa neho venuje pozornosť „spolitizovaným, neodborným a prázdnym útokom na vodárenské spoločnosti, ktoré sa snažia a realizujú opatrenia na odstraňovanie investičného dlhu v sektore“.

AVS hovorí o neodbornom prístupe opozičnej strany k téme zásobovania pitnou vodou na Slovensku. „Namiesto odbornej diskusie sme svedkami snahy o lacnú senzáciu a strašenia obyvateľov nereálnymi scenármi. Tento postup považuje AVS za krajne nezodpovedný,“ vyhlásila asociácia. Skonštatovala ďalej, že zúženie témy vodárenstva na útoky voči Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., pre jej dlhopisový program Voda spieva I, určený navyše výlučne pre jej akcionárov, nie je žiaduce.

Opozičné hnutie PS poukázalo na podľa neho postupnú tichú privatizáciu prístupu k pitnej vode na Slovensku. Odvolalo sa na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Na tú nedávno reagovala aj VVS tým, že dodávka vody na východe nie je ohrozená a privatizáciu neumožňuje zákon. Skrytá privatizácia časti alebo celej vodárenskej spoločnosti podľa PS hrozí z dôvodu vykupovania akcií VVS cez dlhopisový program Voda spieva prostredníctvom samospráv.