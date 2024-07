Ani Francúzi, ani Američania: Nové jadrové bloky v Česku napokon postaví nečakaný víťaz!

Aktualizované Takto vyzerala jadrová elektráreň v Dukovanoch v septembri 2011. Foto: SITA/AP

Po invázii Ruska na Ukrajinu sa aj východoeurópske krajiny musia pozerať po nových dodávateľoch jadrových blokov. Inak tomu nie je ani v susednom Česku. Ak by ste ale čakali, že nové bloky v Dukovanoch postavia Američania alebo Francúzi, zrejme budete prekvapení.

Nové jadrové bloky v Dukovanoch postaví kórejská spoločnosť KHNP. Zatiaľ pôjde o dva reaktory, vláda však bude ešte s víťazom rokovať o opcii na výstavbu ďalších dvoch blokov v Temelíne. Cena za jeden reaktor pri výstavbe dvoch blokov je pri súčasných cenách 200 miliárd korún, čo je v prepočte necelých 8 miliárd eur. Český kabinet dal kórejskej spoločnosti prednosť pred francúzskou firmou EDF. Na stredajšej tlačovej konferencii po rokovaní vlády to uviedol premiér Petr Fiala (ODS). Pôjde o najväčšiu a najdrahšiu zákazku novodobej Českej republiky.

Prvý reaktor by sa mal začať stavať v roku 2029, do skúšobnej prevádzky by mal ísť v roku 2036.

Vláda sa podľa Fialu priklonila k odporúčaniu spoločností ČEZ, ktorá na jar ponuky analyzovala. „Kórejská ponuka bola lepšia prakticky vo všetkých hodnotených kritériách,“ povedal premiér.

Zatiaľ dva bloky

Kabinet dnes rozhodol o výstavbe zatiaľ dvoch reaktorov v Dukovanoch, pretože podľa Fialu z ponuky vyplynulo, že bude výhodnejšia stavba dvoch blokov na rovnakom mieste. ČEZ, ktorý má tender na starosti, však bude s víťazným dodávateľom v nasledujúcich troch až piatich rokoch rokovať tiež o opcii na ďalšie dva reaktory v Temelíne. KHNP ponúkala svoj reaktor APR1000 s výkonom 1050 MW, ktorý podľa nej zodpovedá všetkým európskym štandardom a bol navrhnutý práve pre export do Európy.

Pri preferovanom variante výstavby dvoch reaktorov by mala stavba jedného bloku podľa Fialu vyjsť na približne 200 miliárd korún. Ide o vyčíslenie nákladov pri súčasných cenách, zákazka sa tak môže v budúcnosti predražiť. Podľa odhadov vlády z roku 2020 mal jeden reaktor pri vtedajších cenách vyjsť na 160 miliárd korún. Zvýšenie na aktuálnu cenu spôsobila podľa vlády inflácia a ďalšie faktory.

Ponúkaná cena za výstavbu podľa vlády do budúcnosti zabezpečí konkurencieschopné ceny elektriny. Podľa ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu by sa mala pohybovať do 90 eur (260 korún) za megawatthodinu (MWh). O výslednej cene však chce ešte vláda s dodávateľom rokovať.

Kórejčania podľa Fialu v ponuke deklarovali zapojenie českého priemyslu do projektu vo výške zhruba 60 percent. Investované peniaze navyše budú mať podľa premiéra vysoký multiplikačný efekt pre domáce hospodárstvo. Podľa skorších analýz by každá vložená koruna mala mať viac ako trojnásobný výnos.

Česko má v súčasnosti šesť jadrových blokov v dvoch elektrárňach. Dva bloky, každý s výkonom približne 1000 megawattov (MW), sú v juhočeskom Temelíne. Štyri menšie bloky s výkonom 510 MW stoja v Dukovanoch na Třebíčsku. Popri nových klasických reaktoroch ČEZ pripravuje tiež stavbu malých modulárnych reaktorov. Prvý z nich by mal vzniknúť v Temelíne.

O výstavbu nových jadrových blokov má záujem aj slovenský kabinet, ktorý už schválil zámer postaviť novú elektráreň v priestoroch vyradenej atómky v Jaslovských Bohuniciach. Podobne ako v prípade Českej republiky pritom medzi najpravdepodobnejších dodávateľov projektu patria Američania, Francúzi ako aj spoločnosť z Južnej Kórei.