Foto: pexels.com/Skitterphoto

Americkí producenti ropy a zemného plynu tento rok zrejme nezvýšia výdavky. Nárast ťažby bude primárne pochádzať zo zvýšenia efektívnosti, a nie z nových vrtov, uviedol šéf firmy Baker Hughes Lorenzo Simonelli. Informuje správa agentúry Reuters.

Prognóza šéfa firmy, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom priemysle, prichádza v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovane nabáda odvetvie, aby maximalizovalo ťažbu ropy a plynu, čo by znížilo náklady spotrebiteľov na energie. Ceny ropy však aj napriek tomu tento rok klesli a mnohí producenti sa naďalej zameriavajú na kapitálovú disciplínu namiesto neobmedzeného vŕtania.

Kapitálové výdavky ropných a plynárenských spoločností budú obmedzené vlnou konsolidácie, ktorá sa v posledných rokoch prehnala týmto odvetvím, uviedol Simonelli na okraj konferencie CERAWeek spoločnosti S&P Global v Houstone. „Dochádza k posunu vo vzťahu medzi počtom vrtných súprav a ťažbou, ktorý spôsobila vyššia efektívnosť moderných vrtných súprav ako aj ťažby,“ uviedol Simonelli.

Cena termínovaných kontraktov na americkú ropu v posledných týždňoch klesla pod 67 USD za barel (159 litrov). V pondelok okolo 16.15 h SEČ sa aprílový kontrakt na WTI predával so so stratou 0,81 % po 66,50 USD za barel. Nízke ceny podporujú obavy, že producenti by mohli obmedziť ťažbu. Niektoré spoločnosti vrátane Chevronu a SLB oznámili plány na reštrukturalizáciu a prepúšťanie zamestnancov.