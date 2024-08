ZSSK v závere prázdnin a s nástupom školského roka posilní vlakovú dopravu

Foto: SITA

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom školského roka vypraví posilové vlaky po celom Slovensku. Jazdiť budú od stredy 28. augusta do pondelka 2. septembra. V pondelok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.

„Príchodom nového školského roka pridávame 33 vlakov, z toho 12 expresných a 21 rýchlikov v rámci Slovenska, čím chceme nielen podporiť mobilitu žiakov a študentov, ale aj posilniť trend, kde čoraz viac mladých ľudí uprednostňuje železničnú dopravu ako ekologicky udržateľný spôsob prepravy počas prázdnin i školského roka,“ uviedol Drevický.

Posilnené budú expresy Bratislava – Košice/Prešov/Humenné a späť. Vlaky budú pridané i na trasách z hlavného mesta do Žiliny, Popradu-Tatry, Vrútok, Zvolena a Banskej Bystrice či do Prievidze a späť. Posilnená bude tiež linka Žilina – Košice.„Pravidelne posilnené sú aj medzištátne rýchliky Zakarpatia z Košíc do Mukačeva a späť. Viac miesta na ešte pohodlnejšie cestovanie môžu cestujúci využiť až do nedele 15. septembra 2024,“ uviedol Drevický.