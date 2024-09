ZSSK pre počasie zavádza mimoriadne opatrenia pre medzinárodné cestovné doklady

Ilustračné foto. Foto: TASR

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre mimoriadnu situáciu spôsobenú nepriaznivým počasím a zaplavenými železničnými traťami na území Česka a Rakúska zavádza opatrenia pre medzinárodné cestovné doklady zakúpené v ZSSK z/do/cez Rakúsko, Česko a Maďarsko. Informoval o tom Dominik Drevický, hovorca spoločnosti. Priblížil, že cestovné doklady zakúpené v predpredaji najneskôr v pondelok 16. septembra s dátumom cesty v období od piatka 13. do nedele 22. septembra je možné vrátiť bez sankcie, ak sa cestujúci rozhodnú cestu neuskutočniť.

Doklady je tiež možné použiť bez formalít v iných vlakoch na území Rakúska (ÖBB) do nedele 22. septembra a na území Slovenska (ZSSK) a Česka (ČD) do pondelka 23. septembra. Cestovné doklady je podľa neho možno použiť neskôr (na prelome dní 22./23. septembra) v prípade, že cestujúci majú potvrdenie o meškaní vlaku. Pre vlaky s povinnou rezerváciou je potrebné zakúpiť novú rezerváciu. Upozornil, že na základe dohody medzi ZSSK, ČD a ÖBB budú všetky medzinárodné cestovné lístky Bratislava – Viedeň zakúpené v predpredaji najneskôr 16. septembra uznávané aj vo vlakoch cez Břeclav, s výnimkou vlakov EN 476/477. Cestovné lístky zakúpené od 17. septembra musia byť vydané na skutočnú trasu vlaku, teda cez Břeclav. Toto opatrenie platí do obnovenia prevádzky vlakov medzi Bratislavou a Viedňou, najneskôr do nedele 22. septembra.

Na vlaky InterCity 44/45 na utorok (17. 9.) nebude možné zakúpiť miestenky z/do stanice Viedeň. Vlaky EN 442/443 budú dočasne presmerované z/do Čiech cez Púchov a Horní Lideč. Cestovné doklady budú platné. Z dôvodu zmeny trasy nebudú obsluhované stanice Čadca, Bohumín, Ostrava hlavná stanica, Ostrava Svinov, teda nebude možný nástup ani výstup cestujúcich. Vlaky R 34X Žilina – Ostrava Svinov budú premávať len v úseku Žilina – Čadca. Hovorca dodal, že v prípade potreby je cestujúcim k dispozícii aj kontaktné centrum ZSSK. Dostupné je denne od 8.00 do 20.00 h prostredníctvom live chatu na www.zssk.sk, nonstop telefonicky na čísle 18 188 (zo zahraničia +421244858188) alebo na info@slovakrail.sk.