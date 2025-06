Zomrel miliardár a zakladateľ svetového giganta: Vytvoril celé nové odvetvie ekonomiky! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (6) Zakladateľ FedEx Corp. Fred Smith sa v utorok 15. augusta 2006 zúčastnil diskusie na Národnej konferencii štátnych zákonodarcov v Nashville, Tennessee. Foto: TASR/AP



Svet prišiel o jedného z veľkých podnikateľov a zakladateľov doslova celého odvetvia ekonomiky. Túto sobotu zomrel vo veku 80 rokov miliardár a zakladateľ FedExu Fred W. Smith.

Ako informuje The New York Times, vízia Freda W. Smitha, ako doručovať balíky cez noc, neviedla len k vzniku novej spoločnosti, ale aj celého nového sektora svetovej ekonomiky.

Frederick W. Smith, ktorý vsadil všetko čo mal na plán revolučného prepravovania zásielok, však najprv čelil katastrofe, no nakoniec sa dočkal úspechu aj v podobe vplyvu vo Washingtone, miliardového majetku a zmeny v tom, ako ľudia po celom svete posielajú a prijímajú tovar.

Smrť svojho zakladateľa oznámila cez víkend spoločnosť FedEx. „S hlbokým zármutkom a ťažkým srdcom vám oznamujem, že dnes zomrel Frederick W. Smith, náš zakladateľ a výkonný predseda. Fred bol viac než len priekopníkom odvetvia a zakladateľom našej skvelej spoločnosti. Bol srdcom a dušou spoločnosti FedEx – jej kultúry, hodnôt, integrity a ducha,“ uviedla vo vyhlásení spoločnosť.

Ako pripomína vo svojom nekrológu The New York Times, FedEx vznikol na základe seminárnej práce, ktorú Smith napísal ako študent na Yale University v roku 1965. Tvrdil v nej, že čoraz viac automatizovaná ekonomika bude potrebovať rýchle a spoľahlivé doručovanie malých balíkov s počítačovými súčiastkami priamo od dverí k dverám. Dostal za to známku C.

Dnes FedEx zamestnáva viac ako pol milióna ľudí a prevádzkuje najväčšiu flotilu nákladných lietadiel na svete. Denne prepraví viac než 16 miliónov balíkov do približne 220 krajín a území. „Rovnako ako Google, aj FedEx vytvoril službu, ktorá sa stala natoľko dôležitou, že sa názov firmy stal bežne používaným slovom,“ dodáva The New York Times s tým, že Smith bol oslavovaný ako jeden z najväčších biznisových mozgov svojej generácie.

Bol výborne pripravený na odvetvie, ktoré pomohol vytvoriť. Lietal už ako tínedžer a neskôr slúžil ako pilot námornej pechoty vo Vietname. Jeho otec, bývalý predseda Dixie Greyhound Lines, bol známy ako „autobusový kráľ juhu“.

Okrem toho, že ako prvý rozpoznal potrebu nočného doručovania, Smithova najväčšia inovácia bola zavedenie systému „hub-and-spoke“ – teda triediaceho uzla. Triedenie balíkov založil v Memphise, kde si prenajal opustený hangár. Lietadlá lietali v noci, keď bola obloha voľná. V tom čase to bola novinka, dnes je tento systém štandardom v nákladnej leteckej doprave.

Ďalšími míľnikmi jeho kariéry bolo zavedenie čiarových kódov na balíkoch, predbehnutie konkurentov ako Emery Worldwide či včasné ukončenie neúspešnej služby Zapmail predtým, než ju prevalcoval e-mail. „Zmenil názov firmy z Federal Express na FedEx a spustil aj pozemnú dopravu, čím síce vytvoril konkurenciu sebe samému, ale zákazníkom ponúkol lacnejšiu možnosť. Tým získal FedEx aj istú ochranu pred výkyvmi ekonomiky,“ dodáva The New York Times.

Denník The New York Times pravidelne zaraďoval Smitha medzi najlepšie platených výkonných riaditeľov v USA. V čase jeho smrti odhadoval Forbes jeho majetok na viac ako 5 miliárd dolárov.