Známa automobilka varuje pred podvodmi s ojazdenými autami: Na toto si dajte pozor!

Mnohí Slováci dávajú pred novými autami z výroby prednosť ojazdeným vozidlám, ktoré sú cenovo dostupnejšie. Cena ale nie je všetko a s vidinou úspory môžete dokonca naletieť podvodníkom. Spozornieť by ste mali najmä vtedy, ak vám nerobí problém kúpa auta zo zahraničia.

Automobilka Audi upozorňuje na nebezpečný podvod, ktorý sa v súčasnosti šíri na trhu s ojazdenými vozidlami v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Podvodníci vytvárajú falošné webové stránky a katalógy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako oficiálne predajné kanály Audi. V skutočnosti však ide o snahu vylákať od ľudí peniaze za neexistujúce autá.

Ako funguje podvod?

Podvodné weby a katalógy ponúkajú ojazdené modely Audi za nezvyčajne nízke ceny. Na zvýšenie dôveryhodnosti využívajú falošné e-mailové adresy a telefónne čísla, podvodné bankové účty a dokonca aj fotografie skutočných zamestnancov predajných partnerov Audi.

Cieľom je presvedčiť zákazníkov, aby zaplatili za vozidlá, ktoré v skutočnosti neexistujú. Niekoľko ľudí sa už stalo obeťami tejto schémy a prišli o tisíce eur.

Spoločnosť AUDI AG sa od týchto ponúk dištancuje a potvrdila, že ani weby, ani predajné materiály nie sú jej oficiálnymi kanálmi. Automobilka už podala trestné oznámenie a spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Premýšľate nad kúpou ojazdeného auta značky Audi?

Audi zároveň vyzýva spotrebiteľov, aby boli pri kúpe ojazdených áut mimoriadne opatrní:

  • pred nákupom si vždy overte, či ide o oficiálneho predajcu,
  • nedôverujte príliš lákavým ponukám, ktoré vyčnievajú výrazne nižšou cenou,
  • overte si kontaktné údaje – ak sa e-mailová adresa alebo telefón nedajú priradiť k Audi, ide pravdepodobne o podvod,
  • ak máte podozrenie, že ste sa stali obeťou podvodu, okamžite kontaktujte políciu.

Automobilka zverejnila aj konkrétne príklady podvodných e-mailových adries, ktoré sa síce tvária ako firemné, no v skutočnosti s automobilkou nemajú nič spoločné. Zákazníci by si preto mali vždy dôkladne skontrolovať doménu a kontaktovať predajcu priamo prostredníctvom oficiálnych kanálov Audi.

Ide napríklad o tieto e-mailové adresy:

  • beratung@audi-service-deutschland.de
  • beratung@audisports.de
  • beratung@audixtra.de
  • info@audi-angebot.de
  • info@audi-bestandsfahrzeuge.de
  • info@audi-digitalvertrieb.de
  • info@audi-direkt-kauf.de
  • info@audi-gebrauchtwagenplus.com
  • info@audi-gebrauchtwagenplus.de
Zoznam všetkých falošných adries nájdete aj v oznámení spoločnosti Audi. Buďte opatrní, pretože podvodníci sa pri predaji ojazdených áut stávajú čoraz sofistikovanejšími. Ak je ponuka príliš dobrá na to, aby bola pravdivá, je veľmi pravdepodobné, že ide o podvod. Nedajte sa oklamať.

