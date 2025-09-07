Známa automobilka varuje pred podvodmi s ojazdenými autami: Na toto si dajte pozor!

Mnohí Slováci dávajú pred novými autami z výroby prednosť ojazdeným vozidlám, ktoré sú cenovo dostupnejšie. Cena ale nie je všetko a s vidinou úspory môžete dokonca naletieť podvodníkom. Spozornieť by ste mali najmä vtedy, ak vám nerobí problém kúpa auta zo zahraničia.
Automobilka Audi upozorňuje na nebezpečný podvod, ktorý sa v súčasnosti šíri na trhu s ojazdenými vozidlami v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Podvodníci vytvárajú falošné webové stránky a katalógy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako oficiálne predajné kanály Audi. V skutočnosti však ide o snahu vylákať od ľudí peniaze za neexistujúce autá.
Ako funguje podvod?
Podvodné weby a katalógy ponúkajú ojazdené modely Audi za nezvyčajne nízke ceny. Na zvýšenie dôveryhodnosti využívajú falošné e-mailové adresy a telefónne čísla, podvodné bankové účty a dokonca aj fotografie skutočných zamestnancov predajných partnerov Audi.
Cieľom je presvedčiť zákazníkov, aby zaplatili za vozidlá, ktoré v skutočnosti neexistujú. Niekoľko ľudí sa už stalo obeťami tejto schémy a prišli o tisíce eur.
Spoločnosť AUDI AG sa od týchto ponúk dištancuje a potvrdila, že ani weby, ani predajné materiály nie sú jej oficiálnymi kanálmi. Automobilka už podala trestné oznámenie a spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Premýšľate nad kúpou ojazdeného auta značky Audi?
Audi zároveň vyzýva spotrebiteľov, aby boli pri kúpe ojazdených áut mimoriadne opatrní:
- pred nákupom si vždy overte, či ide o oficiálneho predajcu,
- nedôverujte príliš lákavým ponukám, ktoré vyčnievajú výrazne nižšou cenou,
- overte si kontaktné údaje – ak sa e-mailová adresa alebo telefón nedajú priradiť k Audi, ide pravdepodobne o podvod,
- ak máte podozrenie, že ste sa stali obeťou podvodu, okamžite kontaktujte políciu.
Automobilka zverejnila aj konkrétne príklady podvodných e-mailových adries, ktoré sa síce tvária ako firemné, no v skutočnosti s automobilkou nemajú nič spoločné. Zákazníci by si preto mali vždy dôkladne skontrolovať doménu a kontaktovať predajcu priamo prostredníctvom oficiálnych kanálov Audi.
Ide napríklad o tieto e-mailové adresy:
- beratung@audi-service-deutschland.de
- beratung@audisports.de
- beratung@audixtra.de
- info@audi-angebot.de
- info@audi-bestandsfahrzeuge.de
- info@audi-digitalvertrieb.de
- info@audi-direkt-kauf.de
- info@audi-gebrauchtwagenplus.com
- info@audi-gebrauchtwagenplus.de
Zoznam všetkých falošných adries nájdete aj v oznámení spoločnosti Audi. Buďte opatrní, pretože podvodníci sa pri predaji ojazdených áut stávajú čoraz sofistikovanejšími. Ak je ponuka príliš dobrá na to, aby bola pravdivá, je veľmi pravdepodobné, že ide o podvod. Nedajte sa oklamať.