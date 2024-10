Značkové oblečenie, mobily aj elektronika: Slovenská pošta chystá veľkú dražbu neprevzatých zásielok! (zoznam vecí)

ZOZNAM Foto: pixabay.com/succo, SITA/Marko Erd

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo sa deje s neprebratými balíkmi alebo zásielkami, ktoré nebolo možné doručiť? Slovenská pošta už čoskoro chystá veľkú verejnú dražbu, ktorej sa môžete zúčastniť aj vy.

Ak by ste si chceli kúpiť značkové oblečenie, topánky, šperky, hračky, doplnky do domácnosti, knihy, pamätné mince, mobilné telefóny alebo inú elektroniku za nižšiu cenu ako v obchodoch, možno práve verejná dražba môže byť ideálnou príležitosťou.

Slovenská pošta informuje, že verejná dražba obsahu nedoručiteľných poštových zásielok sa bude konať 19. októbra 2024 o 11. hodine v hale Pošty Trnava 2 na ulici Dohnányho 17.

Ak by ste chceli túto dražbu navštíviť, každý účastník je povinný sa pred vstupom na dražbu preukázať platným preukazom totožnosti a zapísať sa do zoznamu účastníkov. Poplatok za účasť na dražbe je stanovená na jedno euro. Do priestorov konania dražby bude účastníkom umožnený vstup už od 10.30 hod.

„V prípade vydraženia veci, vydražiteľ ihneď po udelení príklepu cenu dosiahnutú vydražením uhradí v hotovosti a dražobník bez zbytočného odkladu nadobudnutý predmet odovzdá nadobúdateľovi,“ upresňuje Slovenská pošta.

Slovenská pošta zverejnila zoznam predmetov dražby

Na stránke pošty už pribudol aj zoznam predmetov, ktoré budú 19. októbra k dispozícii na vydraženie. Nájdete tam naozaj prakticky čokoľvek, od oblečenia, smartfónov, vysávačov, kuchynských robotov, kávovarov, až po lyže, dekoračné meče, kancelárske kreslo, bicykel či Bibliu.

Dokopy sa bude dražiť približne stovka predmetov. Čo sa týka cien, tie sú veľmi priaznivé. Samozrejme, že nejde o konečné ceny, ale o tie odhadované, ktoré sa počas dražby môžu navyšovať. Takýmto spôsobom sa vám ale môže podariť uchmatnúť si niečo lacnejšie než v obchode.