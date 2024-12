Zmena cestovných poriadkov prinesie do regionálnych autobusov Banskobystrického samosprávneho kraja novinky

Slovensko by podľa plánu obnovy malo národný integrovaný cestovný lístok zaviesť najneskôr do druhého štvrťroku 2026. Foto: SITA

Zmena cestovných poriadkov prinesie do regionálnych autobusov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) viaceré novinky. Bude to napríklad posilnenie spojov medzi krajmi o novú linku na trase Banská Štiavnica, Levice a Nitra. Informovala o tom hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Dodala, že to budú aj pridané zastávky, ktoré obslúžia nové obytné zóny. Súčasťou je aj nastavenie časov odchodov na trase medzi Lučencom a banskobystrickou Rooseveltovou nemocnicou. „Zavádzame nové spojenie na trase do Nitry. Od pondelka do štvrtka a v sobotu to budú dva spoje do Levíc, kde bude možnosť prestupu na našu linku do Nitry alebo na vlaky do Bratislavy. V piatok a v nedeľu popoludní pribudne priamy spoj z Banskej Štiavnice až do Nitry,“ objasnil predseda BBSK Ondrej Lunter.

Podľa hovorkyne ďalšou novinkou je aj zavedenie dopravy na trase medzi Revúcou a Rožňavou. Znamená to pravidelný a lepšie koordinovaný rozvrh, ktorý ľuďom uľahčí plánovanie ciest. V rámci Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK tak budú autobusy v pracovných dňoch z Revúcej v smere do Rožňavy vychádzať v dvojhodinových intervaloch. Bude to od 5.15 do 17.15 h, vždy 15 minút po celej hodine.

Nové cestovné poriadky

Od nedele 15. decembra vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy v rámci IDS BBSK. Táto každoročná úprava reaguje na celoštátne zmeny grafikonu železničnej dopravy, kalendárne zmeny, ako aj na požiadavky cestujúcich. Prehľad najdôležitejších zmien po okresoch nájdu záujemcovia na stránke www.idsbbsk.sk.