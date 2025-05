Železnice Slovenskej republiky vybrúsili stovky kilometrov železničných tratí a desiatky výhybiek

Ilustračná foto: unsplash.com/Johannes Plenio

Stovky kilometrov železničných tratí a desiatky výhybiek po celom Slovensku sú bez chýb a defektov. K zvýšeniu bezpečnosti, plynulosti a komfortu železničnej dopravy prispela rozsiahla brúsna kampaň, ktorú vykonali Železnice SR (ŽSR). Práce boli zamerané na zlepšenie a zregenerovanie stavu železničnej infraštruktúry. V utorok o tom informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.

Práce vykonávali oblastné riaditeľstvá ŽSR podľa charakteru a závažnosti chýb a defektov na koľajniciach v konkrétnych úsekoch. Odstraňovali sa vlnkovitosť, návalky či začínajúce chyby povrchu hláv koľajníc, spresnili ŽSR.

„Údržba prebiehala podľa plánu na koridorových tratiach formou opravného brúsenia. Išlo konkrétne o úseky Trnava – Leopoldov vrátane oboch staníc, ako aj o úsek Devínska Nová Ves – Bratislava Lamač. Cielené mimoriadne brúsenie sme vykonali len v úseku Bratislava Petržalka – Rusovce, kde si to vyžadoval aktuálny stav trate. Celkový plán brúsenia koľají a výhybiek sa nám podarilo úspešne naplniť,“ spresnil riaditeľ oblastného riaditeľstva Trnava Ivan Sovič.

Koľajnice sa upravovali aj na tratiach v úsekoch Nové Mesto nad Váhom – Melčice – Nivy – Zlatovce, tiež medzi Ladcami a Plevníkom cez Púchov a Považskú Bystricu na trati Bratislava – Žilina. Pracovalo sa aj v úseku Žilina – Kysucké Nové Mesto smerom na Čadcu a hranicu s Českou republikou.

Úpravy na tratiach sa uskutočnili od januára do marca, ich priebehu napomáhalo aj suché počasie. „Zamerali sme sa najmä na úseky s chybami, ktoré boli určené na základe plánu defektoskopickej kontroly koľajníc a výhybiek. Do kampane sme zároveň zaradili aj problematické miesta so zhoršenou šuntovosťou, ktorá spôsobovala výpadky zabezpečovacieho zariadenia,“ doplnil Radomír Grexa z oblastného riaditeľstva vo Zvolene.

Koľajnice sa upravovali aj v najkritickejších úsekoch na východe Slovenska, a to na všetkých tratiach s výskytom defektoskopických chýb. „Povrchové chyby odstraňujeme brúsením, zatiaľ čo vnútorné poškodenia materiálu riešime výmenou koľajníc. Počas brúsnej kampane sme našťastie nezaznamenali žiadne komplikácie, ktoré by bránili v odstraňovaní zistených porúch a všetky termíny boli dodržané,“ zhodnotil Jaroslav Sakáč z oblastného riaditeľstva ŽSR v Košiciach.

Trate v uplynulých mesiacoch kontroloval aj defektoskopický vlak. Zatiaľ bolo identifikovaných 428 chýb, ktoré klasifikovali podľa závažnosti. „Táto klasifikácia umožňuje efektívne plánovať opravy a alokovať zdroje podľa závažnosti problému. V rámci ŽSR však prebieha dvojitá kontrola chýb, čo je z pohľadu bezpečnosti železničnej dopravy pozitívna správa nielen pre nás, ako manažéra železničnej infraštruktúry, ale aj pre cestujúcich,“ uviedol správca železničnej infraštruktúry.