Železnice Slovenskej republiky napokon nezrušia zastavovanie vlakov na stanici v Sekuliach

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nezrušia zastavovanie vlakov na železničnej stanici (ŽST) v Sekuliach, ku ktorému malo dôjsť 7. apríla. Podarilo sa totiž zabezpečiť výkon dopravnej služby v tejto stanici. Okrem toho počas jari a leta bude k dispozícii dočasné nástupište pre zaistenie vystupujúcich a nastupujúcich v prípade neprítomnosti výpravcu. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Vlani museli ŽSR pristúpiť k obmedzeniu výkonu dopravnej služby v Sekuliach z dôvodu akútneho nedostatku prevádzkových zamestnancov. „Po rokovaniach so zainteresovanými stranami a vďaka intenzívnym motivačným aktivitám sa podarilo zabezpečiť výpravcov pre ŽST Sekule.

ŽSR tak môžu naďalej garantovať bezpečnú a plynulú prevádzku vlakov,“ priblížila. Okrem personálnej situácie vedenie železníc pristúpilo aj k alternatívnemu riešeniu. „V stanici Sekule vybuduje v jarných, resp. v letných mesiacoch roka 2025 dočasné nástupište. Vďaka tomuto kroku budú môcť v prípade potreby do budúcna cestujúci vystupovať a nastupovať na provizórnom nástupišti, ktoré bude zaisťovať ich bezpečnosť aj v prípade neprítomnosti výpravcu,“ doplnila Lániková. Keďže avizovaná výluka bola pôvodne zahrnutá do grafikonu vlakovej dopravy, ktorý začne platiť 7. apríla, na základe aktuálnych opatrení bude tento grafikon upravený dodatkom, ktorý umožní zachovanie dopravnej služby v stanici. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič sa na sociálnej sieti poďakoval všetkým zainteresovaným. Ak sa podľa neho podarí odstrániť personálny deficit, môžu sa obnoviť aj takzvané nočné vlaky. Na margo dočasného nástupišťa skonštatoval, že by malo byť využívané až do roku 2029, kedy je plánovaná obnova celej trate aj v tomto úseku.