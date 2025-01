Železnice Slovenskej republiky chcú tento rok v brúsnej kampani opraviť 253 km tratí

Ilustračná foto: unsplash.com/Johannes Plenio

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú tento rok v brúsnej kampani, zameranej na odstránenie povrchových chýb koľajníc, opraviť 253 kilometrov (km) železničných tratí, čo bude celkovo stáť približne dva milióny eur. Modernizáciou by mali prejsť viaceré trate, ako napríklad Poprad – Vydrník či Košice – Čierna nad Tisou. Hlavným cieľom železníc je pre tento rok aj príprava obnovy Hlavnej stanice v Bratislave. V piatok o tom informoval generálny riaditeľ ŽSR Alexander Sako spolu s riaditeľom odboru stratégie a zahraničnej spolupráce ŽSR Miroslavom Garajom. „Rok 2024 hodnotím za železnice ako úspešný a prelomový, pretože sme zastabilizovali organizačnú štruktúru, vytvorili sme veľké pokroky v oblasti obstarávania, máme pripravené na rok 2025 rámcové zmluvy, z ktorých môžeme čerpať hneď od začiatku roka. To je zmena oproti predošlým rokom. Pripravili sme veľký balík projektov, ktoré nie sú v takom rozmere obvyklé na ŽSR,“ uviedol Sako.

Železnice by sa chceli tento rok zaoberať prípravou na čiastočné zdvojkoľajnenie a elektrifikovanie trate na úseku Bratislava – Komárno – Dunajská Streda a späť. Okrem toho sa chcú zamerať aj na obnovu Hlavnej stanice v Bratislave, pričom v priebehu dvoch až troch rokov by mali prejsť rekonštrukciou vnútorné priestory, kde bude viac reštaurácií a celkovo sa zmení stanica podľa Saka na atraktívnejšie miesto pre cestujúcich. Jej obnova by mohla stáť od 10 do 20 miliónov eur. Garaj spresnil, že tento rok majú ŽSR ambíciu zmodernizovať úsek od výhybne Paludza po vlakovú stanicu Liptovský Hrádok a trať Zvolen – Fiľakovo. „Uchádzame sa v rámci výzvy CEF v roku 2025 o získanie zdrojov na financovanie modernizácie úseku Paludza – Liptovský Hrádok,“ priblížil. Ďalej železnice plánujú zrekonštruovať aj trať Poprad – Vydrník či úsek Košice – Čierna nad Tisou.

Železnice chcú pokračovať tiež v elektrifikácii trate Devínska Nová Ves – Marchegg a pripraviť projekt na modernizáciu železničného spojenia od Bratislavy cez Vajnory až do Nových Zámkov a Štúrova. Začiatkom roka železnice spustili brúsnu kampaň, pričom prvé práce začali už 24. januára v obvode Trnavy. Do 1. februára tohto roka bude zregenerovaných 49 km koľají v oboch smeroch Leopoldov – Veľké Kostoľany, Veľké Kostoľany – Piešťany a Devínska Nová Ves – Bratislava – Lamač. Celkovo tieto práce ŽSR stáli 749 000 eur. Od 1. do 13. marca sa v rovnakých úsekoch vybrúsi aj 44 kusov výhybiek. Konkrétne pôjde o 26 výhybiek v železničnej stanici Trnava, štyri výhybky vo výhybni Brestovany a 14 výhybiek v železničnej stanici v Leopoldove za 264 000 eur. Od 3. do 28. februára budú brúsne práce pokračovať v Žiline, kde sa zrevitalizuje 83 km koľají v sume takmer 1,3 milióna eur. Práce budú zamerané na úseky Melčice – Trenčianska Teplá, Púchov – Považská Teplá a Žilina – Kysucké Nové Mesto.