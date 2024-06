Zavedenie novej parkovacej politiky v Ružomberku bude stáť zhruba 116 000 eur

Foto: pixabay.com/IgorSaveliev

Zavedenie novej parkovacej politiky v Ružomberku bude radnicu stáť zhruba 116 000 eur. Predpokladaný príjem z parkovania pre mesto za najbližších desať rokov by sa mohol vyšplhať na tri milióny eur. Pre TASR to uviedol predseda Rady Slovenskej parkovacej asociácie Miroslav Lepeta.

Návrh nových pravidiel parkovania majú ružomberskí poslanci na programe rokovania koncom júna. „V zmysle pripraveného návrhu sa za prvé štyri mesiace tohto roka predpokladá príjem na úrovni 70 000 eur a výdavky v sume 116 000 eur. Mestu by tak mala vzniknúť strata 46 000 eur. Nasledujúci rok by sa to malo blížiť k zisku 65 000 eur. Tento zisk by mal narastať, za najbližších desať rokov je predpoklad príjmu z parkovania na úrovni troch miliónov eur,“ potvrdil v stredu Lepeta.

Vymedzené územie zóny regulovaného státia sa v Ružomberku dotkne najmä oblasti centra mesta a širšieho centra, kde sa nachádza viac ako 2500 bytov a 146 rodinných domov. Na sídliskách sa v tejto fáze nebudú vytvárať rezidentské zóny. Radnica ubezpečila, že všetky financie z parkovného využijú výlučne na dopravný účel.

Bližšie informácie budú distribuovať aj do poštových schránok

Návrh novej parkovacej politiky predstavujú zástupcovia mesta na verejných stretnutiach, ktoré sa konajú počas júna. Bližšie informácie o nových pravidlách budú distribuovať v nasledujúcich dňoch aj do poštových schránok. „Od začiatku júna sme spustili informačnú kampaň k novej parkovacej politike. Vznikla tiež špeciálna internetová stránka, ktorú spustia po schválení všeobecne záväzného nariadenia na konci júna. Funguje tiež stránka na sociálnej sieti, kde je komunikovaná téma nového parkovania. K dispozícii je aj informačný e-mail,“ vymenoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.

V Ružomberku majú 15 000 vozidiel pri aktuálnom počte 26 418 obyvateľov. Cieľom nového systému je zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska na základe rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu evidenčnému číslu vozidla.