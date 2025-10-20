Západné aerolínie žiadajú podporu: Obchádzanie Ruska predlžuje lety a zvyšuje náklady

Letecké spoločnosti so sídlom v západnej Európe potrebujú priaznivejšie podmienky a regulačnú podporu, pretože sa musia vyhýbať ruskému vzdušnému priestoru. To ich znevýhodňuje oproti konkurentom z Ázie. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Air France-KLM Ben Smith. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Smith v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung a francúzske noviny Les Echos poznamenal, že obchádzanie ruského vzdušného priestoru predlžuje lety medzi Európou a Áziou o dve až dve a pol hodiny.
Európske letecké spoločnosti musia pritom znášať všetky náklady vyplývajúce z dlhšieho letu. A zákazníci sú nútení cestovať o dve hodiny dlhšie na už aj tak dlhých trasách do Ázie, pripomenul Smith, podľa ktorého čínske letecké spoločnosti nečelia takým požiadavkám na obchádzku.
Podľa Smitha rýchlejší let čínskych dopravcov na európske trhy predstavuje pre nich „dar“, zatiaľ čo západné letecké spoločnosti zápasia s konkurenčnými nevýhodami.
Počas rozhovoru Smith aj generálny riaditeľ skupiny Lufthansa Carsten Spohr vyjadrili podporu návrhu vlády USA na zablokovanie prístupu do amerického vzdušného priestoru pre akúkoľvek leteckú spoločnosť, ktorá bude naďalej využívať ruský vzdušný priestor.