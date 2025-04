Zakliata stavba sa prebúdza: V tuneli Višňové už betónujú vozovku, Ráž prezradil termín dokončenia! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (9) Minister dopravy Jozef Ráž po kontrole prác v tuneli Višňové (apríl 2025). Foto: youtube.com/Ministerstvo dopravy SR

Práce v severnej rúre tunela Višňové výrazne pokročili a betónovanie vozovky je už dokončené. Betonársky finišer sa následne presunie aj do druhej rúry, a to južnej. Minister dopravy Jozef Ráž po kontrole postupu prác pochválil ich zrýchlené tempo aj vďaka priaznivej zime. Zároveň prezradil, kedy by mohol byť dlho očakávaný tunel hotový.

Betonársky finišer, ktorý sa používa na rovnomerné kladenie betónu na veľkých plochách, v úvode tohto týždňa dokončil v tuneli Višňové práce v severnej tunelovej rúre a následne sa pustí do južnej. Postup prác na tomto dôležitom úseku pre dokončenie diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc si bol pozrieť minister dopravy Jozef Ráž.

Tunel Višňové bol podľa nedávneho vyhlásenia Jozefa Ráža doslova zakliaty, no frustrácia, ktorá na stavbe prevládala, je podľa jeho slov už preč. Aj v tomto prípade hrá do karát stavbárom počasie, ktoré umožnilo výrazný pokrok prác vďaka miernej zime.

Ako to aktuálne vyzerá v tuneli Višňové, si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (9) Práce v tuneli Višňové výrazne pokročili (apríl 2025). Foto: youtube.com/Ministerstvo dopravy SR

Na jednej z najsledovanejších diaľničných stavieb na Slovensku sa podľa ministra dopravy už podarilo dokončiť vozovku v jednej z tunelových rúr. Jozef Ráž verí, že toto je predzvesť toho, že sa táto stavba naozaj vyvíja ako má. „Finišer následne bude musieť zacúvať naspäť touto rúrou, spraví predportálové práce a vrhne sa na betónovanie vozovky v druhej rúre,“ avizuje v zverejnenom videu minister dopravy.

Podarí sa dokončiť tunel Višňové do konca tohto roka? Áno Nie Odoslať odpoveď

A kedy by sme sa mohli dočkať dlho očakávaného momentu dokončenia tejto dôležitej diaľničnej stavby? Jozef Ráž vyhlásil, že by to mohlo byť ešte tento rok. „Zatiaľ platí, že do konca roka sa nám podarí mať tento tunel hotový,“ uviedol Ráž.

Tunel Višňové bude mať po dokončení celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde tak o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je zároveň súčasťou plánovaného komplexného prepojenia dvoch metropol Slovenska – Bratislavy a Košíc.