Začali prípravné práce na výstavbu veľkej baterkárne v Šuranoch: Čakajú nás dopravné obmedzenia

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia začala v piatok s realizáciou prípravných prác na pozemkoch pre budúci závod baterkárne v Šuranoch. Pozemky s výmerou 93,88 hektára v lokalite budúceho strategického parku Šurany Industrial Park prevzala spoločnosť od MH Invest do užívania minulý týždeň, informoval Pavol Krokoš, výkonný riaditeľ GIB EnergyX Slovakia.
Prípravné práce sa budú realizovať na základe platných stavebných povolení. Vstup na stavenisko bude v súlade s platnou legislatívou zakázaný nepovolaným osobám. Stavenisko bude riadne označené výstražnými tabuľami.
Súčasťou prípravných prác bude aj vytvorenie prístupovej cesty a budovanie dočasnej križovatky. Pri týchto činnostiach bude doprava dočasne obmedzená na ceste I. triedy I/64, ktorá spája Nitriansky samosprávny kraj cez Topoľčany, Nitru, Šurany, Nové Zámky až po Komárno.
V priebehu budúceho týždňa bude na tejto hlavnej ceste umiestnené dopravné značenie informujúce o znížení maximálnej povolenej rýchlosti z 90 na 50 kilometrov za hodinu. K dispozícii budú alternatívne trasy a koordinácia so správcom cesty. „Uvedomujeme si, že prípravné práce môžu na krátky čas ovplyvniť dopravu v regióne, ale robíme všetko pre to, aby boli obmedzenia čo najkratšie a prebiehali v maximálnej možnej súčinnosti s obcou a štátnymi orgánmi,“ uviedla spoločnosť.
Zhotoviteľa prípravných prác vybrala spoločnosť GIB EnergyX Slovakia na základe transparentnej súťaže. Okrem ceny boli pri hodnotení ponúk zohľadňované aj ďalšie kritériá ako kvalita technického riešenia, navrhovaný harmonogram realizácie, skúsenosti realizačného tímu a environmentálne aspekty realizácie stavby. Ako najvýhodnejšia bola vybraná ponuka od spoločnosti West Hungária Bau, ktorá sa stala zhotoviteľom prípravných stavebných prác.